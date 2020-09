L'ANC al Berguedà aposta per un acte no presencial a Berga aquest 11-S

Per "dificultats organitzatives" i no per raons sanitàries o complicacions per complir les mesures de seguretat, l'Assemblea Nacional Catalana al Berguedà ha decidit apostar per fer un acte no presencial de cara a la manifestació anual de la Diada de Catalunya de l'11 de setembre. Ho ha fet en una consulta interna als socis de la comarca, en la qual el 80% dels participants s'han decantat per aquesta opció de no fer un acte presencial. L'epicentre de l'acte seguirà sent la plaça Tarascón de la capital berguedana, just davant les oficines d'Hisenda, on s'havia de celebrar l'acte planificat inicialment.

La proposta de l'ANC és que tots aquells que hi vulguin participar es facin i comparteixen fotografies davant de les oficines d'Hisenda de Berga, o davant de qualsevol altre edifici de l'Estat espanyol, amb la samarreta de la Diada i un cartell reivindicatiu. L'objectiu és rebre un "degoteig de foto-denúncies" entre les 10 del matí i les 8 del vespre de l'11 de setembre, segons ha explicat aquesta tarda Manel Escobet de l'ANC en una roda de premsa, acompanyat pel coordinador de l'ANC a Berga, Lluís Escriche, el representant de l'ANC a escala comarcal i membre del secretariat nacional, Antonio Nieto, i el responsable de Solsona, Jordi Gómez.

A la plaça Tarascón s'hi farà una instal·lació simbòlica de cadires, per a que la gent pugui veure que l'acte no s'ha pogut fer presencialment, però sí de manera simbòlica. A més, l'ANC al Berguedà anima als que hi vulguin participar a sortir al balcó amb estelades a les 17:14 del dia de la Diada, que es facin una selfie i la comparteixin a les xarxes. Precisament a aquella hora es publicarà el manifest nacional i el local, sota el títol "El clam del territori". Paral·lelament, l'Assemblea s'adhereix als actes relacionats amb la Diada de la resta d'entitats de la comarca.

Motius organitzatius, no per les mesures de seguretat

El coordinador de l'ANC a Berga, Lluís Escriche, ha insistit en el fet que no fer l'acte presencial es deu "a qüestions tècniques, no de salut", ja que "es podien complir les mesures, però les dificultats eren moltes", per la qual cosa van decidir fer la consulta interna: "Hauríem acatat si hagués sortit un altre resultat, per això som assemblearis". El responsable ha afegit que no podien "deixar de fer alguna cosa", i per això van optar per aquesta opció. Escriche també ha reconegut que la nota de premsa on apostaven per cancel·lar l'acte presencial a Berga se'ls va "escapar de les mans" i que van posar "coses que no hauríem d'haver posat".

En aquesta línia, Manel Escobet ha matisat que si es feia un acte presencial "gent que havia de col·laborar en l'organització feia un pas enrere": "Com que no anem a guanyar gran cosa, no cal que ens hi amoïnem gaire. Això està molt tocat i canviat", ha argumentat. Els representants també han assegurat que des de l'ANC ningú els hi ha dit res sobre aquesta decisió, ja que gaudeixen d'autonomia per prendre decisions, i no s'han pronunciat sobre si creuen que la decisió pot comportar un efecte dominó en altres poblacions o comarques: "Que cadascú faci el que cregui que ha de fer, cada assemblea és autònoma", ha dit Escobet.

Per la seva part, la presidenta d'Òmnium Cultural del Berguedà ha explicat que la reunió de la junta de l'entitat va acordar participar en aquest i la resta d'actes relacionats amb la Diada de Catalunya que es facin a la comarca, i ha animat als socis a adherir-s'hi.

Solsona farà un acte aprofitant la festa major

El representant de l'ANC a Solsona, Jordi Gómez, ha explicat que en la seva assemblea també hi ha hagut discussió, però que finalment han optat per fer un acte, ja que, en estar immersos en la festa major de la població, "no tenia sentit" no fer-lo si es mantenien els actes d'aquesta celebració. Així doncs, Solsona aprofitarà per fer una concentració a la plaça del Camp, on ja es fan altres actes, amb inscripció prèvia i seguint la normativa de la festa major, en un acte conduït per Toni Albà i en el que també es farà un concert amb un grup local, la lectura del manifest i una lectura de poesia. Gómez ha insistit en el fet que "cada assemblea és autònoma" per decidir.

Samarretes i codis QR

El coordinador Escriche ha insistit en el fet que la venda de samarretes és "el principal sistema de finançament" de l'entitat, i ha recordat que enguany també hi ha disponibles uns codis QR solidaris, per recaptar diners per a quatre àmbits: cultura i llengua, sanitari, social i medi ambient. L'ANC recorda que es poden adquirir aquests articles a la paradeta instal·lada a l'entrada del Cinema Catalunya del carrer Major de Berga, entre setmana d'11 de matí a 1 de la tarda, i de 6 de la tarda a 8 del vespre, i també el dissabte al matí, al mercat setmanal del Vall de Berga.