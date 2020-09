L'oposició al Consell denuncia «un frau democràtic» pel pacte de govern

L'entrada del conseller de Bagà Endavant , Pep Llamas, al govern del Consell Comarcal del Berguedà, format per una coalició de Junts per Catalunya, PSC i Som Avià «és un frau democràtic» . Així ho creuen els dos grups a l'oposició, ERC i la CUP, segons han manifestat a Regió7 els seus portaveus, Eduard Coronado i Ivan Sánchez , respectivament

Tal com va informar aquest diari, ahir, l'entrada de Llamas a l'executiu suposa que el govern tindrà la majoria absoluta a l'ens amb 10 consellers dels 19. ERC en té 6 i la CUP 3.

Els dos grups de l'oposició creuen que el govern del Consell Comarcal del Berguedà «no està legitimat» perquè dos del seus consellers (Pep Llamas i Patrocini Canal) el 2019 van obtenir un escó a l'organisme en representació de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà (Aaeb). Aquesta entitat va donar suport i va votar a favor de Josep Lara com a president i també d'un govern de coalició entre Junts per Catalunya, PSC i l'Aaeb. Amb tot, els dos consellers han abandonat aquesta associació, que s'ha quedat sense representació.

L'Aaeb es va crear després dels comicis municipals del 2019 perquè les candidatures d'independents de la comarca tinguessin representació a l'ens comarcal, en concret 2 consellers. L'Aaeb aplegava les llistes d'independents de Bagà, Guardiola, la Nou, Sagàs, Avià, Borredà. I va néixer amb mal peu potser perquè es va formar a correcuita o per l'heterogeneïtat dels seus components. Sigui com sigui, les discrepàncies internes ja van suposar d'entrada la sortida de Pep Llamas, que no va abandonar l'escó. Va constituir-se en un grup propi al Consell, el de Bagà Endavant, la formació que va impulsar després d'haver estat cap de files del grup municipal de CiU al consistori baganès.

Pel que fa a l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, de Som Avià, aquest juny també va abandonar l'Aaeb, segons va argumentar, per «importants discrepàncies en la manera de fer política amb alguns socis». La dirigent avianesa i consellera del govern des del principi de mandat va conservar l'escó. Actualment, l'Aaeb només té tres socis dels sis que tenia: els grups independents de Guardiola, la Nou i Sagàs.

El fet que un any després de la seva creació, l'Aaeb hagi quedat sense cap representant per la marxa de Pep Llamas i Patrocini Canal «és una deslleialtat», ha assegurat Eduard Coronado, portaveu d'ERC al Consell Comarcal del Berguedà.

L'entrada de Pep Llamas a l'executiu comarcal suposa que «el govern del president Josep Lara accepta el frau ètic i democràtic de què és víctima l'Associació d'Electors», opina Coronado. «Si no fos per l'associació, ni Pep Llamas ni Patrocini Canal tindrien cadira al Consell». El portaveu del grup republicà s'ha mostrat indignat: «El que ha passat és una vergonya». I està convençut que l'entrada de Llamas al govern «és la consumació d'una estratègia predeterminada».

D'altra banda, Eduard Coronado ha indicat que «no se'ns ha facilitat informació sobre el nomenament de Pep Llamas». El republicà creu que les competències de les noves conselleries creades expressament pel baganès Transició Econòmica i Seguretat Civil «se solapen» amb les que detenen Jesús Calderer i Lluís Vall.

Per la seva banda, el grup comarcal de la CUP amb 3 consellers té previst reunir la seva assemblea per posicionar-se després de l'entrada de Pep Llamas al govern.

El portaveu del grup comarcal cupaire, Ivan Sánchez, ha assegurat que «per a nosaltres aquest govern no és legítim» perquè Llama si Canal s'han quedat l'escó. «En el joc democràtic tothom ha de sortir amb les mateixes cartes», tot i que matisa que «no tenim res en contra» dels dos consellers. Els cupaires, a més, es plantegen abandonar la institució per l'afer de l'Aaeb, una mesura que ja van anunciar en el darrer ple de l'organisme i que no debatran aquest mes.