La Plataforma antiincineradora de Cercs alerta que el projecte pot «reflotar» si es fa un nou planejament urbanístic

La Plataforma antiincineradora de Cercs (PAIC) alerta que el projecte per instal·lar una incineradora al municipi pot "reflotar", malgrat que el passat 6 d'agost el Govern va tombar la proposta per incompatibilitat urbanística. La plataforma, que celebra aquest dissabte a la tarda una assemblea informativa, assegura que si es fa una nova ordenació urbanística hi hauria possibilitats de reactivar el projecte. Per tot plegat, insisteixen en què cal treballar perquè "cap projecte d'aquestes característiques es pugui fer en aquest espai", segons ha explicat a l'ACN la portaveu de la plataforma, Martina Marcet. D'altra banda, informen que, de moment, no han rebut l'autorització per la mobilització que han convocat pel proper 13 de setembre. Amb tot, en l'assemblea en la que hi participen una trentena de persones s'ha informat que per ara es manté la convocatòria a l'espera del permís.