Berga es manté fidel al veterà aplec de sardanes que fa trenta-nou anys

Berga ha renovat aquest diumenge la seva cita anual amb l'aplec de sardanes que ha complert 39 anys. Organitzat per la Colla Sardanista Cim d'Estela, la trobada ha aplegat desenes de persones, berguedans però també com és habitual en aquesta cita de comarques veïnes,a la plaça Viladomat. El perímetre de l'espai on s'han ballat les sardanes tenia l'accés restringit i cali identificar-se per accedir-hi. Després de cada sardana ballada, els assistents, que duien les preceptives mascaretes, s'han desinfecta les mal amb gel. Les rotllanes s'han limitat a deu persones com a màxim. La música li han posat la Cobla Berga Jove i la Cobla Marinada.