El Mercat del Bolet de Cal Rosal obrirà les portes per la Diada

La pandèmia no frena el popular Mercat del Bolet de Cal Rosal, que preveu obrir les portes l'11 de setembre, el mateix dia que ho va fer l'any 2019, segons ha explicat a Regió7 Sebastià Prat, l'alcalde d'Olvan, que és el municipi que l'organitza.

El mercat obrirà adaptant-se a la nova situació sanitària. L'alcalde Prat ha explicat que en cadascun dels extrems de l'espai on s'ubicaran les cinc parades hi haurà dispensadors de gel. Les parades estaran ben distanciades i hi haurà cartells amb informació dels requisits anticovid.

Les parades vendran bolets frescos però també de deshidratats, així com embotits, pa, coques o formatges, entre d'altres.