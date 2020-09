Els opositors a la incineradora alerten que el projecte no està enterrat del tot

No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat, com diu la popular dita. I no es pot donar per fet que el projecte per reconvertir les instal·lacions de la vella central de Cercs en una planta incineradora està mort perquè podria ressuscitar si l'empresa promotora Em Spain Waste & Treatment SL, del manresà Lluís Basiana, presenta un pla urbanístic de l'espai com ja ha anunciat que està fent.

Aquest és el missatge d'alerta que va llançar ahir la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC) en l'assemblea informativa que va celebrar presencialment al Konvent de Cal Rosal, amb l'assistència d'una trentena de persones i que es va poder seguir on-line .

El 6 d'agost passat, el conseller Damià Calvet va anunciar que la Generalitat no tramitava el projecte executiu perquè els terrenys on es proposa fer-ho no estan ordenats urbanísticament, tal com ja va informar aquest diari.

Tot i això, els opositors no abaixen la guàrdia. L'entitat manté ferma la seva mobilització en contra del projecte a través dels diferents fronts que té oberts: les denúncies a la Fiscalia i els requeriments al Síndic de Greuges. I espera el permís que ha sol·licitat per fer una manifestació davant de la vella central, a la carretera C-16, el 13 de setembre, dia de l'operació tornada de tres dies de festa. Es tracta d'una convocatòria per reclamar que s'apliqui la moratòria aprovada al seu dia al Parlament.

La portaveu de la PAIC, Martina Marcet, va dir que el projecte de Cercs «no s'ha avortat, sinó que segueix havent-hi la possibilitat que torni a reflotar si hi ha una nova ordenació urbanística sobre l'espai de la central».

Un altre membre de la plataforma, Isaac Lozano, va assegurar que el projecte «no s'ha aprovat no pas perquè no interessi, sinó perquè va haver-hi un error de forma a l'hora de donar la llicència». Lozano va assegurar als assistents que «hem de tenir súper clar que si no hi hagués hagut aquest error de forma, aquest projecte, ara mateix, podria estar tirant-se endavant». Lozano va advertir que «el perill que aquí s'instal·li una incineradora segueix vigent».

Així les coses, la plataforma creu que s'ha d'aconseguir que «en aquest espai no es pugui fer cap projecte d'aquestes característiques». Per fer-ho possible, Marcet diu que és important que el Govern faci efectiva la moratòria contra nous projectes d'incineració de residus urbans i industrials, aprovada el mes de març passat al Parlament. Aquesta moratòria, presentada per la CUP, va tenir el suport de Comuns, ERC i Junts per Catalunya.

Pel que fa la concentració davant de la central de Cercs el diumenge 13 de setembre, encara no se sap si es podrà fer. Marcet va explicar que estan a l'espera de rebre l'autorització del Govern. I, en paral·lel, han de veure si les mesures de seguretat per la covid-19 permeten que es pugui tirar endavant. Per això, la portaveu de la plataforma va dir que «hem de veure si acabem fent la mobilització o bé un altre tipus d'acció».