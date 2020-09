Bagà vol frenar les aglomeracions als boscos a la tardor amb ordenances

Tot i que el turisme és una de les potes en què se sustenta l'economia de l'Alt Berguedà, l'aglomeració de visitants als boscos pot passar factura al territori. Aquest estiu, centenars de vehicles i autocaravanes campen per la zona, barrant accessos a cases i obstaculitzant el pas per camins i carreteres. Bagà n'ha tingut prou. Per aquest motiu l'Ajuntament està redactant dues ordenances per limitar l'accés als boscos, una mesura que el govern municipal vol tenir a punt a la tardor perquè tem que la temporada boletaire atragui de nou una gran quantitat de visitants.

«No hi ha comparació possible entre altres anys i el que ha passat aquest estiu. Hem vist moltíssimes caravanes a berenadors i fonts. En entorns com els de Sant Joan de l'Avellanet, si l'estiu passat vèiem 25 autocaravanes i vehicles, aquest any potser n'hi havia 125», afirma l'alcalde de Bagà, Joan Oña. Per aquest motiu les ordenances amb les quals treballa el consistori van encaminades a senyalitzar clarament les zones d'estacionament i limitar l'accés als boscos. És una de les mesures que el municipi ha pres arran d'una reunió que l'Ajuntament va mantenir amb els responsables del parc natural del Cadí-Moixeró a principi d'agost.

Una de les ordenances ja està molt avançada i consisteix en delimitar molt bé a on poden aparcar les autocaravanes i els vehicles, amb la finalitat «d'endreçar», tal com diu l'alcalde, el caos que s'hi ha vist molts dies aquest estiu. Hi havia autocaravanes, sobretot, als entorns de Sant Joan de l'Avellanet, de l'Aula de Natura La Salle i a coll de Pal. La setmana passada va baixar el nombre d'autocaravanes i cotxes estacionats en aquestes zones, però l'afluència de vehicles durant el cap de setmana també ha estat preocupant.

Qui pot buscar bolets?

La segona ordenança que vol aprovar l'Ajuntament de Bagà és més complexa i pretén posar limitacions en l'accés al bosc. Una mesura que, segons l'alcalde, «necessita la implicació d'altres municipis i del parc natural». Una document que recollirà la prohibició d'estacionar cotxe al costat de la carretera i «regular la pràctica d'anar a buscar bolets», una qüestió que sempre que s'ha discutit ha portat polèmica.

«Ho volem fer perquè preveiem que a la tardor tornarà a venir molta gent. No volem prohibir la pràctica d'anar a buscar bolets, però sí ordenar-la. La normativa ha de ser per a tothom, tenint especial cura amb la gent de la zona. I hem de veure com afectarà la gent que no n'és», afegeix. Tot i que l'alcalde no ha detallat com pensa plasmar aquestes idees a l'ordenança, explica que hi haurà d'haver «vigilància». Oña reconeix que són qüestions que sempre han estat en el calaix, però que donades les circumstàncies «ha arribat el moment d'actuar». Tot i que l'alcalde afirma que ha tractat la qüestió amb altres municipis, opina que els ajuntaments s'ha de reunir per debatre les normatives.

Hi ha dues cares en la mateixa moneda. L'alcalde no vol que només es percebi l'aspecte negatiu de la massificació de visitants i per aquest motiu també ressalta que «tota aquesta quantitat de turistes ha estat beneficiós per al comerç, els restaurants i els bars del municipi».