L'agroturisme del Berguedà tem restriccions en la temporada de bolets després d'un gran estiu

Ha estat un dels millor estius dels darrers anys per al turisme rural del Berguedà, però en temps de pandèmia no es pot cantar victòria i els propietaris de les cases d'agroturisme estan expectants de cara a la tardor. És una època que sol ser bona per al sector gràcies a la temporada boletaire, però no descarten la possibilitat d'una disminució de clients si l'evolució de la pandèmia no va pel camí correcte i el Govern imposa noves restriccions. Una situació en la qual no volen pensar.

Aquesta mateixa setmana han vist com el bon sabor de boca que han deixat les ocupacions del mes d'agost es podria tornar amarg després del darrer decret de la Generalitat del 29 d'agost que prohibeix les reunions superiors a deu persones durant dues setmanes. El resultat, cancel·lacions. «Han anul·lat reserves a cases rurals aquests dies. I esperem que s'acabi aquí, perquè si les restriccions continuen ho passarem malament», destaca el president de l'Associació d'Agroturisme el Berguedà, Oriol Baños.

El representant dels propietaris de cases rurals afirma que, de moment, hi ha interès per a la temporada de bolets i que hi ha reserves de cara als propers mesos, però també és cert que hi ha clients que han cancel·lat estades previstes per al mes d'octubre. «Hi ha clients que no només han anul·lat reserves aquestes setmanes, en què està en vigor el decret, sinó també per al mes d'octubre. Jo he insistit que la prohibició de reunions de més deu persones és només per a dues setmanes, però no els he pogut convèncer», explica per la seva banda Jordi Pellicer, que té dues cases rurals a Sagàs, el Baix Berguedà.

Tot i això, esperen que si l'evolució de la pandèmia és positiva, i no hi ha brots que empitjorin la situació, la temporada boletaire sigui igual o, en el millor dels casos, més bona que la de l'any passat. Però hi ha massa incertesa per fer uns pronòstics clars. Les bones xifres dels mesos de calor encara no són un indicatiu d'una remuntada i hauran d'esperar al desembre per saber si el 2020 ha estat un any realment òptim.

Tot i això, les xifres demostren que el turisme rural i de proximitat ha estat l'opció preferida per a molts catalans que volien estiuejar. A l'agost, l'ocupació ha estat del 85%, mentre que el mateix període de l'any passat va ser del 70%. Aquest juliol va ser del 60%, i el de l'any 2019 va arribar al 40%.



Sense estrangers i molts catalans

No s'ha escoltat parlar francès ni anglès aquest estiu a les cases rurals del Berguedà. Els turistes estrangers representaven, aproximadament, entre el 20% i el 30%, però la imposició de països de la Unió Europea de fer quarantena als turistes provinents de l'Estat espanyol i les notícies de rebrots a molts punts de l'Estat ha frenat totalment l'arribada del visitant forà a les cases rurals. Tot i això, no ha estat negatiu. El forat deixat pels estrangers ha estat compensat per turistes del mateix país, sobretot de la zona metropolitana de Barcelona, que aquest any tenien moltes ganes de desconnectar en un indret aïllat, després del confinament i davant les advertències de guardar la distància social. Hi havia reserves d'estrangers, però les van anul·lar.

«Els clients han estat sobretot turistes que solen fer turisme rural, però també és cert que hi ha hagut una minoria que han fet agroturisme per primer cop, tot buscant tranquil·litat, i els ha agradat», explica el president de l'Associació d'Agroturisme de Berguedà.

A la casa rural de Cal Colom, de Sagàs, ahir hi havia un grup de Barcelona que des de fa quatre anys fa agroturisme durant les vacances i ja coneix el Berguedà. «Hi estem una setmana i hem desconnectat molt. El meu cunyat ha vingut un dia, i ell no ha anat de vacances a una casa rural, però en veure que és una bona opció va dir que de cara el futur potser també faria agroturisme», explicava Dameris Fandos, que hi ha estat una setmana amb la seva família.

Una altra dada que denota l'excepcionalitat de l'estiu és que les cases rurals que els costava més omplir, aquest any han aconseguit tenir clients amb molta més facilitat. Els preus, a més, s'han mantingut, cosa que demostra que el turisme d'interior viu en una realitat molt diferent al del la costa, on la frenada del turisme ha deixat el sector a l'estacada. Els hotels de Barcelona han entrat en una guerra comercial i les tarifes han baixat significativament.



De Disneyland a pagès

«Si abans hi havia turistes que anaven a Disenyland París o a grans hotels on ofereixen activitats per a la família, aquest any no han volgut sortir del país i han preferit anar a les cases rurals. Molts m'ho han dit», diu per la seva banda la presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Dielsa. En aquesta altra comarca de la regió central tampoc saben com serà la temporada de bolets i afirma que «dependrà d'aquest inici de curs a les escoles i de què passarà si la situació empitjora».

«En tot cas, la gent buscava llocs on no hi haguessin multituds a l'estiu i les cases del Solsonès han tingut un punt a favor», afirma. Per aquest motiu, al mes d'agost l'ocupació en aquesta comarca ha arribat a fregar el 90%. «Els visitants no només eren de Barcelona, sinó no de molts indrets de Catalunya», destaca.