Queralt celebrarà la quarta Gala d'Estels amb mesures restrictives d'aforament

La Gala de Queralt torna demà dimarts, 8 de setembre, amb la quarta edició de la Gala d'Estels, que a causa de la situació sanitària s'haurà de celebrar amb mesures restrictives d'aforament «per poder realitzar les activitats programades amb seguretat», han indicat fonts de l'Ajuntament de Berga. L'aforament de totes les activitats serà limitat.

Un dels actes estrella serà l'actuació del reconegut professional Pep Bou amb BombollAire, espectacle que «mostra la bellesa infinita de les bombolles de sabó des del punt de vista de la física i la química, així com la seva poètica», exposa el mim al seu Twitter. «A l'aire lliure les bombolles descobreixen noves formes i moviments i la creació artística és encara més efímera i sorprenent, sí és que això és possible». L'actució de Pep Bou s'ha previst per a 2/4 de 10 del vespre davant del santuari queraltí i és gratuïta. Fonts municipals han advertit, però, que aquest espectacle «requereix unes condicions meteorològiques determinades i, en cas que no siguin favorable, l'actuació se suspendrà». Queralt està situat a 1.200 metres d'alçada.

L'actuació de Pep Bou serà el final de la Gala d'Estels, que començarà a partir de les 5 de la tarda amb tallers astronòmics a cura de l'Observatori Astronòmic del Montsec. L'objectiu és que els participants puguin descobrir el món dels estels i els planetes construint un coet, un rellotge de sol o bé un planisferi que és un mapa del cel. Aquests tallers són aptes per a persones de totes les edats i es faran de 5 de la tarda a 8 del vespre, davant de l'hostatgeria queraltina. Posteriorment es farà la tercera edició del concurs de sopar de carmanyola, amb cinc categories: la més sana, la divertida, la petita, la gran i la més ben conjuntada. El jurat decidirà i entregarà els premis. De les 8 a 2/4 de 10 del vespre es farà una carmanyolada popular. No es podran fer grups de més de deu persones.

Els actes religiosos de la tradicional Gala de Queralt, que és dia de festa local a Berga, començaran a les 9 del matí amb una missa a la Cova. A 2/4 de 12 del migdia hi haurà missa al santuari, que serà cantada per l'Orfeó Berguedà. S'entregaran les orenetes als capitans i capitanes (organitzadors de la festa) del 2019 i es nomenaran els del 2021. En acabat, hi haurà sardanes amb la Cobla Pirineu i volada de parapents.