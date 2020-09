Berga viurà una Fira de Santa Tecla amb capacitat limitada i accessos controlats

Normalment la primera fira de l'any de Berga és la de maig. Enguany, però, la situació sanitària ha fet que el calendari de mostres de la capital berguedana s'estreni ara al setembre amb la de Santa Tecla, el certamen agrícola que es farà els dies 19 i 20 d'aquest mes, al recinte firal a l'aire lliure del passeig de la Indústria.

L'Ajuntament de Berga ha apostat per fer el certamen. Això sí: posant l'accent en la seguretat per evitar el contagi del coronavirus. La pandèmia ha fet que el nombre d'expositors de productes alimentaris sigui superior als del 2019 amb 54 parades. De fet, hi ha productors que n'han quedat fora per falta d'espai, segons Roser Rifà, la regidora de Fires, que ahir va presentar la mostra juntament amb el dissenyador de la fira, Salvador Vinyes.

L'àmbit del recinte anirà des de la plaça Viladomat fins davant de l'ambulatori. Tota aquesta àrea, estarà perimetrada i tancada al trànsit. Per tal de complir amb les mesures de seguretat sanitàries per evitar la propagació de la covid-19, només es podrà accedir al recinte per 4 únics punts d'accés. I espais concrets de la mostra, com la zona on s'exposaran els 89 caps de bestiar o l'espai de les actuacions musicals, tindran capacitat limitada. Rifà ha destacat el control que hi haurà per garantir la seguretat que permeti celebrar Santa Tecla.

Hi haurà més distància de seguretat entre expositor i expositor, concretament 3 metres. Per això el certamen ocuparà més espai de l'habitual. L'Ajuntament de Berga ha lliurat als marxants els protocols de seguretat perquè tinguin presents les mesures que cal que compleixin.

A la mostra hi haurà diferents cartells informatius en què es fa referència « a la triple M: mans netes, mascareta i metres de distància», ha dit Rifà. La regidora va explicar que es posarà «un especial èmfasi» en el compliment de les mesures de profilaxi «perquè aquesta és la manera que puguem tirar endavant la fira i no l'haguem de suspendre a mig fer». En aquest sentit, Rifà va apel·lar als visitants a fer cas de les recomanacions del consistori «per poder fer una fira amb la màxima normalitat» dins del context generat per la pandèmia.

D'altra banda, la regidora Rifà va dir que celebrar la Fira de Santa Tecla «és important per posar en valor el primer sector» en un moment de pandèmia, que ha fet veure més clarament que mai que «cal mostrar i impulsar l'agroalimentació del territori i de qualitat».

Enguany aplegarà 89 caps de bestiar, activitats paral·leles i exposició de maquinària agrícola.