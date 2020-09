Un centre veneçolà fa higienes bucals gratis pel dia de Queralt

ARXIU PARTICULAR

María José Castillo atenent un client al seu consultori ARXIU PARTICULAR

El consultori dental Verge de Queralt de Maturín, ciutat ubicada al nord de Veneçuela, farà una desena d'higienes bucals gratuïtes a infants de famílies amb pocs recursos, avui, dia de la Mare de Déu berguedana.

La impulsora d'aquesta iniciativa és María José Castillo, que ha explicat a aquest diari que ho fa com a mostra d'agraïment pel suport que ha rebut des de Berga per fer possible el seu negoci. Ha especificat que es faran higienes bucals, aplicació de fluor i empastaments dentals.

Tal com ha anat informant aquest diari, aquest consultori que té accent berguedà ha estat possible gràcies a les aportacions solidàries fetes des de Berga. La campanya la van organitzar integrants del Rotaract Club VRTL D2202, un club Rotary virtual amb presència a la capital berguedana que manté el contacte mitjançant connexions per la xarxa.

La iniciativa va començar fa un any a la Farmàcia Nova del Vall de Berga. El pintor berguedà Josep Maria Hontangas, un dels impulsors de la iniciativa, va cedir dibuixos solidaris que es van intercanviar per pasta dental i raspalls de dents. També ha apadrinat aquesta iniciativa Eras Estudi Dental de Berga. El consultori de Castillo el presideix una imatge de la Verge de Queralt.