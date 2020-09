Les mesures contra la covid-19 marquen la Gala de Queralt

Berga ha celebrat aquest matí els actes religiosos de la Gala de Queralt, la festa del santuari i la verge berguedana, dia de festiu a la capital berguedana.



Les mesures per evitar la propagació del coronavirus han estat protagonistes de la celebració. Així s'ha limitat l'aforament a l'interior del temple inutilitzant fileres de bancs i s'ha verificat que les persones que hi seien mantinguessin les distàncies de seguretat. Els organitzadors han disposta cadires a l'exterior del temple perquè els assistents poguessin seguir la missa des de fora.

Tothom anava amb mascareta.

La cerimònia ha estat presidida pel capellà custodi de Queralt, mossèn Ramon Barniol que duia una mascareta blanca amb la imatge de la marededeú. També Marc Majà el rector de Berga que aquest mes deixa la ciutat per ocupar altres responsabilitats al Bisbat de Solsona. La missa ha estat cantada per l'Orfeó Berguedà.

Les mesures anti covid-19 han fet que a l'hora de combregar els mossèn repartissin la sagrada forma a l'interior i també a l'exterior de l'església.

Els capitans (els organitzadors de la festa) han lliurat presents a diferents persones que col.laboren mab la celebració com el capellà custodi, el fins ara rector de Berga o el guardià del santuari Albert Pujol, entre d'altres.

Després de la missa, la cobla Pirineu ha ofert un concert de sardanes amb peces queraltines i amb el públic assegut a les cadires davant del temple.

Gala d'Estels i actuació de Pep Bou

Els actes continuen aquesta tarda amb tallers d'astronomia a partir de les 5 de la tarda, el concurs de carmanyoles i l'acte central, l'actuació del mim Pep Bou a partir de 2/4 de 10 amn el seu espectacle" Bombollaire". L'acte que es farà davant del temple, es gratuït però l'aforament és limitat