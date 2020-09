Els ajuntaments de l'Alt Berguedà exigeixen el retorn de l'activitat presencial a tots els ambulatoris

Els ajuntaments de l'Alt Berguedà exigeixen a l'Institut Català de la Salut, el Cat Salut i el Departament de Salut el retorn de l'activitat presencial a tots els ambulatoris del territori. Els consistoris de Bagà, Castellar de N'Hug, Gisclareny, Gósol, la Nou, Sant Julià de Cerdanyola, La Pobla de Lillet, Saldes i Vallcebre han enviat una carta als tres organismes on denuncien que s'estan "retallant el dret a la igualtat en l'accés a la sanitat pública". A més, qualifiquen "d'insuficient" que s'hagi optat per concentrar el servei a l'ambulatori de Guardiola de Berguedà, ja que consideren que no soluciona el problema i segueix obligant als usuaris, molts d'ells gent gran, a desplaçar-se.

Els ambulatoris de l'Alt Berguedà van tancar amb l'arribada de la pandèmia, el 13 de març. Des de llavors, explica el regidor de Salut de la Pobla de Lillet, Xavier Serra, la data de la reobertura s'ha anat posposant reiteradament. La darrera era aquest setembre i de moment, afegeix, no tenen notícies. Des dels consistoris, expliquen, s'han mostrat "comprensius" davant la situació, però reiteren que s'estan vulnerant els drets dels veïns.

A hores d'ara l'activitat presencial es concentra al CAP de Guardiola, que ara també ofereix servei nocturn. En paral·lel, els municipis disposen, un dia per setmana, de metge al poble, un fet que qualifiquen "d'insuficient", tenint en compte que hi ha una elevada taxa de gent gran.



Un miler de firmes

Els municipis afectats van engegar una campanya de signatures per exigir la reobertura dels ambulatoris, que ja compta amb més de prop de mil adhesions. Aquestes s'han afegit a la carta enviada a l'Institut Català de la Salut, el Cat Salut i el Departament de Salut per exigir la reobertura.