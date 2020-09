Berga aprova una proposta per posar dues llambordes stolpersteine

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest dijous per unanimitat una proposta d'acord per a la instal·lació de llambordes stolpersteine «en record dels berguedans i berguedanes deportades als camps de concentració i extermini nazis». Es demana al Memorial Democràtic que faci els passos necessaris per instalar aquestes plaques. «No serà una cosa immediata perquè hi ha molta lllista d'espera» ha dit la regidora Roser Valverde.

Hi ha dos veïns de Berga que van morir als camps nazis. Antoni Pericé Comellas mort al camp de Gusen l'11 de gener del 1942 i Carles Santandreu Tort, mort el 8 de novembre del 1941 també al camp de Gusen, segons ha explicat a aquest diari la regidora Valverde.

Aquesta proposta s'enmarca dins del treball que està fent Òmnium del Berguedà per col·locar aquestes llambordes als municpis berguedans que tenen persones que van ser exterminades als camps nazis. La seva presidenta Montserrat Soler ha exlicat a Regió7 que s'està treballant en aquest projecte amb els ajuntaments d'Avià, Bagà, Berga, Borredà, Casserres, Cercs, Fígols, Gironella, La Pobla de Lillet, Olvan i Puig-reig. Soler ha indicat que Guardiola de Berguedà i La Nou de Berguedà «tenen una persona que va néixer a cadascun d'aquests pobles, però quan va esclatar la guerra no hi vivien».

Ara s'està fent un treball de camp per trobar documentació. Un feina en la que treballen els estudiosos berguedans Dani Montañà i Pep Rafart.