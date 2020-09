Berga tornarà a tancar el parc del Lledó de nit per la deixadesa i incivisme

L'Ajuntament de Berga tancarà el parc del Lledó en horari nocturn. Almenys així ho recull la proposta que ha presentat al ple d'aquest dijous el PSC i que ha rebut el suport de tots els grup de l'oposició Junts per Catalunya i ERC i també del govern de la CUP. En el seu moment Junts per Catalunya ja havia denunciat els problemes d'incivisme que pateixen els veïns.

El govern ha dit que el parc es tancarà de nit, com ja es feia antany-, a principis del 2021

El regidor del PSC Abel Garcia ha denunciat l'incivisme que pateixen els veïns del parc del Lledó: baralles, sorolls «i música fins a altes hores de la matinada, cotxes i motocicletes que circulen en contra direcció i amb molt soroll dels tubs d'escapament»



Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme Aleix Serra ha dit que hi ha actuacions de millora pendents al Lledó que s'han de fer dins d'aquest any. «Ho farem malauradament sobre la campana. Aquest 2020 està sent molt complicat»

El que ha de passar» amb aquestes obres aprovades en els primers pressupostos participatius «és un abans i un després». Consistirà en l'adequació de l'espai i es farà un millor manteniment de la jardineria quan s'hagi reforçat la brigada.

El consistori també senyalitzarà el carrer Onze de Setembre, per tal de prohibir-hi «el trànsit de vehicles que no siguin autoritzats».



Ivan Sánchez ha explicat que el govern s'ha reunit amb els veïns per intentar arreglar la problemàtica com per exemple la dels soroll nocturns. Ha dit qu a l'agost hi hagut 66 denuncies de la Polica Local per soroll 9 de les quals al parc del Lledó.

Per la seva banda, el regidor de Joventut Isaac Santiago ha explicat que el tancament de l'oci nocturn pels joves per la covid 19, ha provocat l'augment «d'actes incívics». Això ha obligat el consistori ha fet una campanya municipal de civisme que es diu Salva la Nit.