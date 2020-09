Veïns denuncien el mal estat del ferm de la plaça de Sant Pere i dels carrers propers

La plaça de Sant Pere de Berga és l'escenari de la Patum, festa reconeguda per la Unesco com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat el 25 de novembre del 2005. I un dels llocs que els turistes visiten quan fan estada a la capital berguedana. Tanmateix, el seu malmès ferm i la icònica barana reclamen una intervenció a fons. El mateix passa al primer tram del carrer Buxadé i a les escales de l'església parroquial i a la plaça del Doctor Saló que l'envolten.

Roser Farràs, presidenta de l'Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, ha denunciat que el ferm del carrer Buxadé està en tan mal estat que «més d'un veí s'hi ha torçat el peu. A mi mateixa m'ha passat i també a d'altra gent. Algunes persones tenen por, i ja no hi passen per por de tornar-se a fer mal», ha assegurat.

Farràs ha explicat que en el seu dia el consistori va formigonar un tros d'aquest carrer però la resta de peces presenten un estat deplorable, amb moltes esquerdes. «Està tot trinxat», ha reblat Farràs. La dirigent veïnal ha exposat que «els veïns n'estem ben tips i farts». Fins al punt que al seu moment van arribar a pintar amb esprai les zones del ferm més malmeses. «Si aviat no s'arregla, ho tornarem a fer perquè des que ho vam fer l'esprai ja no es veu».

Pel que fa a la plaça de Sant Pere, el lloc on es fa més evident el mal estat de les rajoles és davant del bar. Aquí s'enfonsen i ballen, sobresurten i fàcilment poden provocar alguna entrebancada o ensurt als vianants. Tot i que de manera regular es van canviant, no s'hi ha fet una intervenció integral i actualment tornen a estar en molt mal estat Una altra de les zones on les rajoles ballen és a la plaça del Doctor Saló .

Els graons de les escales de l'església parroquial també estan molt degradats i hi ha ha peces que han saltat.

Hi ha un altre element degradat, que són les plaques que folren la barana de la plaça de Sant Pere, on la guita grossa baixa la barra. Es tracta d'un aplacat subjectat amb cargols de ferro que no estan en bon estat. Fa anys ja es va plantejar la necessitat d'intervenir-hi, però fins ara no s'ha fet.

Tot i que enguany s'ha prohibit l'estacionament de vehicles a la plaça de Sant Pere, els cotxes de particulars i de repartidors que proveeixen els negocis de la zona hi continuen passant. I les rajoles ho pateixen i es van degradant.

De fet, la darrera actuació a la plaça de Sant Pere data del 1992 quan es va fer nova de dalt a baix en una intervenció que va ser controvertida i que no va satisfer a tothom. La proposta del consistori de l'època, d'acord amb la Generalitat, va servir per folrar la barana esmentada. Així mateix es van reformar les escales de l'església parroquial i va posar un aplacat a tocar del bust d'Antoni Comellas. Les velles llambordes del terra de la plaça de Sant Pere van ser substituïdes per paviment de granit. I el vell fanal va ser canviat per un pal amb focus. L'antic es va posar a la pujada de Sant Francesc. L'any 2009, un grup de berguedans va fer campanya a Facebook per reclamar que es tornés al seu lloc.