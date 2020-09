Berga actualitzarà l'inventari d'edificis en mal estat del barri vell

El govern de la CUP de Berga s'ha compromès a actualitzar l'inventari de tots els edificis del barri vell i de Cal Rosal en mal estat i a iniciar els procediments per declarar-los en ruïna i fer els ender-rocs que pertoqui. Tot això s'haurà de fer en el termini d'un any.

Així es recull en la moció que va presentar el grup de Junts per Catalunya al ple d'anit, que no va poder presidir l'alcaldessa, Montse Venturós, perquè estava malalta. La moció es va aprovar per unanimitat. La proposta també inclou que es faci un inventari dels locals buits del carrer Major malmesos.

Jordi Sabata portaveu del grup de Junts per Berga es va mostrar crític amb l'executiu exposant que el 2012, quan la CUP estava a l'oposició, ja va reclamar a l'aleshores govern de CiU que actués a les cases fantasma del barri. Una d'aquestes era el número 8 del car-rer del Carme, que el dissabte 29 va ensorrar-se parcialment a causa del seu mal estat. Per a Sabata aquest fet és «una demostració més que el que pregonaven des de l'oposició o en el programa electoral no es trasllada s l'acció executiva del govern»

La moció de Junts per Berga proposa que es destini part dels recursos del Pla d'Inversions de la Diputació «a realitzar totes les accions que es plantegen». Igualment es demana un pla per incentivar l'ús dels locals abandonats del carrer Major i crear «borses de propietaris i persones que vulguin reformar immobles, assessorament i acompanyament en processos de negociació», una feina que s'hauria de fer en dos anys. A més de definir «noves zones d'estacionament que facilitin l'accés amb vehicle al barri vell».

La moció preveu que l'Ajuntament elabori un projecte per enderrocar subsidiàriament «tots els edificis que es trobin en declaració de ruïna actualment».

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va dir que votaven a favor de la proposta perquè «hi estem a favor, va en la línia del nostre programa electoral». Així mateix va explicar que «els problemes del barri vell sobrepassen la capacitat ordinària de l'Ajuntament» i que les actuacions que s'hi puguin fer seran limitades. El regidor va assegurar que «som els primers interessats a no deixar degradar més el barri vell».