Berga homenatja al personal sanitari en un acte institucional de la Diada atípic

Berga ha viscut aquest matí un acte institucional de la Diada marcat per la pandèmia de la covid-19 i les mesures de seguretat. El monument de Rafael de Casanova ubicat al Pla de l'Alemany de la capital berguedana ha estat testimoni d'un 11 de setembre atípic però que ha volgut mantenir l'essència i la tradició. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Berga ha servit per homenatjar el personal sanitari de l'Hospital de Berga i el CAP Berguedà pels seus esforços en la lluita contra el virus. Quatre representats sanitaris de la comarca han estat els encarregats d'hissar l'estelada per donar inici a l'acte institucional.

La petita esplanada de davant del monument de Rafael de Casanova ha estat omplerta amb cadires que mantenien la distància de seguretat. A l'accés, personal de l'Ajuntament de Berga prenia la temperatura i registrava les dades de totes les persones que hi entraven. Malgrat això, el gruix del públic s'ha volgut quedar a seguir l'acte des de l'exterior. Les dues vies que envolten el Parc dels Soldats, la carretera de Solsona i el carrer del Bruc, han estat un lloc ideal per les desenes de persones que no s'han volgut perdre la celebració mantenint les distancies de seguretat.

Un cop realitzat l'homenatge al personal sanitari amb la hissada de bandera, que ha finalitzat amb un llarg i sentit aplaudiment, ha tingut lloc l'ofrena floral de les entitats. Enguany, hi han participat un total de 26 entitats, entre elles la Penya Boletaire del Berguedà, l'ACEB, l'Handbol Berga, la Penya Blaugrana, l'Associació Teatral La Farsa o els Castellers de Berga. Una a una han anat desfilant per una via separada del públic per accedir al monument i realitzar la ofrena. L'Ajuntament de Berga ha recomanat a les entitats que la ofrena la realitzessin únicament una o dues persones i aquestes ho han complert escrupolosament.

L'acte ha comptat amb la presència dels polítics de la ciutat però no amb l'alcaldessa, Montse Venturós. La CUP, Junts per Berga, ERC, el PSC i el Consell Comarcal han realitzat una ofrena i s'han col·locat just al costat del monument per seguir l'acte en una posició privilegiada. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha estat l'engarregada de llegir el manifest institucional. En el seu discurs, Valverde ha fet èmfasi en el municipalisme català i en el seu esforç per fer front a la crisi sanitària. «Els pobles i ciutats hem tornat a demostrar que en un context d'extrema dificultat i ple d'adversitats els ajuntaments són la columna vertebral d'un país que davant els reptes, dificultats i problemes s'esmerça en esdevenir útil per al conjunt de veïns i veïnes», ha manifestat. Seguint en la mateixa línia, Valverde ha reclamat «més i millors eines, recursos i autonomia per als nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem contribuir a l'horitzó de justícia social, democràcia i llibertat que ens aplega a totes i tots cada 11 de setembre».

Finalitzat el discurs de la regidora Roser Valverde, els presents s'han aixecat i han cantat conjuntament l'himne nacional de Catalunya, interpretat per la Cobla Pirineu. Amb els punts aixecats, la mà al cor o simplement cantant la lletra sota la mascareta, polítics i ciutadans han viscut un moment especial de llibertat col·lectiva que semblava ja oblidat amb les mesures aplicades per fer front a la pandèmia.

Dues membres de l'Esbart Dansaire Queralt han realitzat un ball tradicional davant l'atenta mirada del públic i finalment la Cobla Pirineu ha agafat la batuta per cloure l'acte amb sardanes. Habitualment, una ballada de sardanes servia per tancar la celebració, però enguany no ha estat possible. La Cobla ha tocat les sardanes, però el públic no ha pogut ballar i s'ha limitat a escoltar l'actuació.