«El president i la resta de l'executiu del Consell trobaran en mi lleialtat i treball»

El flamant conseller es proposa impulsar nous projectes en el primer sector i treballar per preservar els espais naturals de la massificació i la degradació

Pep Llamas i Gironès té 57 anys i és nascut a Sabadell. Té estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial i Ciències Polítiques. De professió és agent rural. Ha militat a Convergència Democràtica de Catalunya i és coimpulsor de Bagà Endavant. Pertany a l'Associació Medieval de Bagà, la Penya Blaugrana de Bagà i la Unió Excursionista de Catalunya de Bagà.



Vostè viu a Bagà tot i que no és de la comarca. Quins vincles té amb el Berguedà?

Aquest estiu fa 54 anys que hi vaig aterrar, hi tinc vincles laborals i familiars. Sempre he pensat que el més important, però, no és on un va néixer, perquè això no es tria, sinó on un té la voluntat de morir, ja que això sí que depèn d'un mateix.

Vostè ha estat tinent d'alcaldia de l'àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per Convergència Democràtica de Catalu-nya i, després, a l'oposició, portaveu del grup de CiU a Bagà. Posteriorment ha impulsat un grup independent, Bagà Endavant. Políticament on se situa?

Ideològicament on sempre he estat: al servei de la gent i de la societat. Humanament, socialdemòcrata, econòmicament, liberal, gens comunista, fonamentalment independentista, detractor de l'anarquisme i lluitador antifeixista.

Per què li agrada la política?

La política és l'art del diàleg, la negociació, la transacció, l'acord i la discrepància en el marc d'una relació social i humana. La política és coneixement i aprenentatge continu. La política és la base de la humanitat i, sens dubte, pot ser la seva fi. Però mentre això no passi, la política serà i farà que els homes ens entenguem i que lluitem junts per obtenir una societat més justa i més pròspera.

Està content de formar part del govern del Consell Comarcal del Berguedà amb Junts per Catalunya, PSC i Som Avià?

Estic content de formar part del govern del Consell amb persones i amb projectes. Els partits, formacions i sigles són vella política. Jo arribo a acords i a enteses amb persones, no amb partits.

Fins ara vostè, que va votar a favor de la investidura de Josep Lara com a president, tenia la clau de la governabilitat al Consell. Conservarà la seva veu independent dins de l'executiu?

Dins i fora de l'executiu. La veu independent m'acompanya des de petit i no veig per què l'hauria d'abandonar. El president i la resta de l'executiu el que trobaran en mi és lleialtat i treball. Sense això no m'hauria plantejat mai participar ni en el govern comarcal ni en cap grup organitzat.

ERC i la CUP han dit que no consideren legítim l'actual govern del Consell Comarcal amb 2 exmembres de l'Agrupació d'Electors que van aconseguir el seu escó amb aquesta entitat. Se sent legitimitat per governar?

Sí, si no, ja no hi seria.

És cert que la seva entrada al govern ha estat una operació premeditada d'antuvi, com diu el grup comarcal d' ERC?

No, no m'interessa la ciència- ficció ni tampoc res que no sigui demostrable.

S'ocupa de dues carteres de nova creació: la Transició econòmica i Seguretat civil. No se superposen amb altres carteres com denuncia ERC?

Per opinar, cal conèixer, parlar, preguntar i reflexionar. És evident que ERC s'ha saltat algun pas.

El primer sector del Berguedà no és basa només en trumfos i ovelles, segons les seves pròpies paraules. Quin paper ha de tenir l'agricultura i la ramaderia al Berguedà?.

Vaig pronunciar aquesta frase dins un context que volia emfatitzar la frase que presideix el projecte de la conselleria: «De la terra també se'n viu». Aquesta frase resumeix la importància que té en l'economia de la comarca el primer sector. Però d'això se n'ocupen altres conselleries. La meva tasca és la d'impulsar una transició en el sector que el situï dins el nou paradigma econòmic post-pandèmic. Hem d'impulsar nous projectes coordinats entre productors, ajuntaments i consumidors per tal d'introduir nous conreus, millorar els existents, incrementar i diversificar els caps de bestiar. I això, junt amb l'aplicació de tecnologia actual que faciliti els processos de producció, explotació racional i sostenible del territori i que permeti la creació de nous llocs de treball, majoritàriament de joves especialistes en el sector.

Una de les seves tasques serà vetllar perquè es preservin espais naturals com la riera de Merlès i evitar la massificació d'espais naturals com Pedret, els Empedrats i el Pedraforca. Com s'actuarà?

La tasca de vetllar per la conservació i bon ús del medi natural, el que jo personalment anomeno medi rural, recau en tots aquells professionals que en són els protagonistes. La conselleria, en primera instància, estudiarà i analitzarà les problemàtiques de cada una de les afectacions de cada un dels municipis, i coordinarà de forma unitària les actuacions a emprendre. La solució ha de ser integral: del contrari, el que faríem és desplaçar la problemàtica d'un municipi a l'altre. La relació amb els ajuntaments serà total. La solució de la massificació no pot anar mai en detriment del turisme, al contrari: s'ha d'aprofitar per guanyar en qualitat turística. Hem de garantir confort i qualitat de vida tant als visitants com als residents.

La massificació que pateixen boscos i camins del Berguedà a causa dels buscadors de bolets, com es pot resoldre?

Regulant, no hi més remei per trencar una massificació, sigui en l'àmbit que sigui, que la regulació. La massificació comporta, sempre, la pèrdua de qualitat i la introducció de riscos. Per tant, serà imprescindible regular i vetllar pel compliment de les normes que se'n derivin. Una de les primeres accions que es duran a terme és obrir diàleg amb els sectors implicats, entre aquests el turístic, per tal de dotar-nos d'un marc normatiu regulador de l'activitat recol·lectora, per tal de garantir que el Berguedà segueixi sent pol d'atracció boletaire.

El 2019 després de la controvèrsia amb l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà vostè va dir que n'explicaria la seva sortida. Com va anar?

Entenc el seu interès, però deixin que separi la responsabilitat com a conseller comarcal i les agrupacions d'electors. Per tant, deixi'm ara parlar de projectes, parlar de feina, parlar de persones, parlar d'objectius.

Per què no ha funcionat l'Agrupació d'Electors?

Jo en vaig marxar abans de la seva constitució com a tal. Quan ho vaig deixar érem un grup de gent amb il·lusió, sense constitució legal, sense estatus, sense normes més enllà del sentit comú. Per tant, crec que per contestar aquesta pregunta adequadament s'hi havia de ser i viure-ho i jo ja no hi era.