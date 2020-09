Borredà inverteix 310.000 euros per a un nou magatzem

Terrenys on es construirà el nou magatzem municipal

L'Ajuntament de Borredà invertirà 310.000 euros per construir un nou magatzem municipal. Actualment, el consistori disposa de diversos magatzems, «tots ells de lloguer» i que no tenen «prou capacitat per acollir tot el material que al llarg dels anys s'ha anat adquirint», segons han explicat fonts municipals.

El nou magatzem està previst construir-lo en uns terrenys de propietat municipal, situats en un extrem de la zona esportiva, limítrofs amb el carrer de Dalt i el car-rer de Barcelona. Es tracta d'uns terrenys que són «de fàcil accés» i «molt cèntrics».

El nou magatzem tindrà 350 metres quadrats de superfície, amb dues portes d'accés, espais específics per als vehicles de l'Ajuntament, també per als de l'ADF i per a tot el material relacionat amb el servei municipal de subministrament d'aigua potable, a més del material relacionat amb vials, seguretat i festes.

El cost estimat –el projecte executiu no està acabat– serà d'uns 310.000 euros. Les fonts esmentades han explicat que l'ajuda de la Diputació «permetrà el seu finançament, amb una petita aportació municipal».

L'Ajuntament de Borredà preveu poder licitar aquesta obra a mitjan any vinent, posteriorment fer les obres i «poder-lo tenir operatiu a final del 2021 o començament del 2022».

Fonts municipals han exposat que «l'entrada en servei d'aquest nou equipament permetrà ubicar tot el material i vehicles en un sol lloc, i alhora estalviar en matèria de lloguer».

L'anterior equip de govern havia previst situar un parc infantil i per a la gent gran a la coberta de l'edifici. En el projecte reformat, «de moment està prevista una coberta vegetal, que pugui servir de zona enjardinada, complementària de l'existent, a la zona esportiva. I és que la previsió de l'equip de govern actual és situar el parc infantil i per a la gent gran en un dels laterals de la pista de pàdel». Aquest parc està previst poder-lo activar cap a final d'aquest 2020.