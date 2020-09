El DARP busca un local privat a Berga i descarta portar la seva oficina a Olvan

El departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ha descartat traslladar la seva oficina comarcal del Berguedà a l'edifici del centre de serveis d'Olvan perquè no està acabat i tampoc se sap quan ho estarà. Ara, el Govern busca un local privat a Berga per llogar-lo i poder-s'hi traslladar a final del 2021. Ho ha confirmat a Regió7 Ramon Lletjós, director dels serveis territorial del DARP a la Catalunya Central. Es posarà a licitació properament.

Tal com ha anat informant aquest diari, el DARP busca un local per a la seva oficina comarcal del Berguedà des del 2016. I fins ara encara no ho ha aconseguit. L'oficina està ubicada en un pis també privat en un edifici de la carretera de Solsona que no compleix la llei d'accessibilitat d'edificis públics, com han denunciat reiteradament els sindicats i la conselleria admet.

«Ara com ara, el tema d'Olvan està descartat, no s'hi anirà», ha assegurat Ramon Lletjós en declaracions a aquest diari. «Finalment, el que es farà, espero que abans de final d'any, és que sortirà a licitació pública el local de l'oficina comarcal del Berguedà». Els responsables de l'oficina ja han establert contactes amb propietaris de locals de Berga per informar-los que hi haurà aquest concurs, ha apuntat Lletjós, perquè corri la notícia que es farà aquest concurs i no quedi desert. «Això és molt important», ha dit Lletjós. Perquè suposaria tornar a la casella de sortida. Es busca un local de 350 metres construïts.

El delegat dels serveis territorial del DARP a la Catalunya Central ha dit que disposar d'un local per acollir l'oficina comarcal «és una necessitat imperiosa i prioritària» al cent per cent. I és que l'oficina, que ocupa un pis a la car-retera de Solsona, «no reuneix els requisits». El seu emplaçament «no compleix la llei i el sindicats ja fa temps que ens empaiten», ha admès. No hi ha ascensor i s'hi ha d'accedir per unes escales en un bloc de pisos amb altres veïns. Actualment amb les mesures preventives per la covid «els veïns s'han queixat» perquè l'escala i els accesos s'omplen de gent que fan cua per poder accedir al local del departament, que també és petit. «Aquest local cada cop ens crea més problemes i el canvi d'ubicació és una prioritat absoluta», ha reblat Lletjós. L'oficina ocupa aquest pis des del 1992.

Per la seva banda, Sebastià Prat, alcalde d'Olvan, ha manifestat que «entenc el posicionament del departament d'Agricultura» ja que el municipi no els ha pogut oferir l'espai que inicialment preveia perquè no l'ha pogut acabar per falta de diners.



Buscant local des del 2016

Tal com va avançar aquest diari l'agost del 2016, l'Ajuntament d'Olvan va oferir a la Generalitat l'ús de l'edifici de serveis de Rocarodona gratuïtament per cinc anys perquè hi traslladés els serveis dels agents rurals i forestals i l'oficina del DARP, que ocupen dos edificis a Berga.

L'Ajuntament de Berga no va poder atendre les demandes que li va fer arribar el DARP perquè li facilitessin un local públic per traslladar-hi la seva oficina. Per aquesta raó, el Govern català va escoltar l'oferta d'Olvan perquè tenia un cost zero per cinc anys, tot i que suposava tenir l'oficina fora de la capital de comarca.

El novembre del 2017 aquest diari informava que el consistori d'Olvan havia de condicionar l'edifici de serveis que va quedar inacabat en el mandat 2011-2015. Amb tot, no va aconseguir el finançament per fer-ho. En aquell moment el DARP preveia poder fer el trasllat el 2018. Uns trasllat (el de l'oficina comarcal i la dels agents rurals) que havia d'afectar una vintena de persones.