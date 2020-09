ERC i l'Agrupació d'Electors del Berguedà demanen la dimissió de Jesús Calderer

El grup d'ERC al Consell Comarcal i l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà demanen la dimissió del conseller comarcal de Medi Natural i alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

En el ple d'aquest dimecres de l'ens comarcal presentaran una moció en la que demanen la dimissió de Calderer perquè consideren que el conseller i també alcalde de Cercs impulsa el projecte d'incineradora de residus industials. Es tracta d'una iniciativa que la Generalitat ha aturat perquè no compleix els requisits urbanístics tal i com ja va informar aquest diari al seu dia.



En la moció es dona per fer que la instal.lació es farà ja que s'afirma que la planta « presentarà afectacions amplíssimes i molt negatives sobre l'entorn natural i de la salut de les persones». Creuen que «no pot, sota cap concepte, ser al capdavant de la conselleria que teòricament ha de vetllar per la preservació del medi natural»

Els republicans i els independents asseguren que l'Ajuntament de Cercs amb Jesús Calderer al capdavant ha ocultat l'impacte que tindria el projecte en d'altres municipis de la comarca.

En la moció també demanen que es constitueixi la comissió de seguiment del projecte de l'incineradora anunciada pel departament de Territori i Sostenibilitat amb un representant de cada grup polític del Consell i representants de la Generalitat.

El govern del Consell Comarcal del Berguedà del que forma part esús Calderer té la majoria a l'ens amb 10 consellers sumant els de Junts per Catalunya, els dos independents de Som Avià i Bagà Endavant (antics membres de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà) i el PSC 1. L'oposicó amb ERC al capdavant té 6 consellers i la CUP 3. Si no sorgeixen sorpreses, la moció no prosperarà. No és la primera vegada que ERC demana la dimissió de Jesús Calderer però sí la primera vegada que ho fa per escrit a través d'una moció