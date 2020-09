Montserrat Ribera torna a dirigir l'Agència de Consum

«Estic molt contenta i il·lusionada»». Montserrat Ribera (Guardiola de Berguedà, 1960) es mostrava il·lusionada per tornar a dirigir l'Agència Catalana del Consum. Es dona la circumstància poc usual que la política berguedana ja va ocupar aquest mateix càrrec del 2016 al 2018. Substitueix Elisabet Abad, que ha estat nomenada secretària general d'Interior, departament on hi ha hagut més canvis amb l'entrada del nou conseller.

«La veritat és que ha anat tot molt ràpid», explicava a Regió7, ahir a la tarda. El seu nomenament no serà efectiu fins demà, dijous. Ribera va dir que «no sabem quan durarà el mandat», fent referència al moment polític actual. Amb tot, va assegurar que «sigui pel temps que sigui», està satisfeta de tornar a ser directora de l'agència. «Ja em conec la casa i puc entrar-hi i començar a treballar immediatament».

La guardiolenca va explicar que hi ha algunes qüestions que li agradaria impulsar, com aconseguir el consens amb les empreses elèctriques per lluitar contra la pobresa energètica. D'altra banda també voldria «posar les primeres pedres, en sentit simbòlic, de l'Observatori del Consum de Catalunya». L'objectiu de Ribera seria «avançar en les accions d'educació al consum i les del comerç online, que cada dia augmenta més. Aquí hi ha molta feina per fer», va manifestar.

Montserrat Ribera és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Fiscalitat i Anàlisi Financera per EADA. Ha estat gerent de Coordinació Industrial i de les delegacions ter-ritorials a ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del departament d'Empresa i Coneixement (del 2015 aa 2016 i del 2018 fins a l'actualitat). També va ser delegada del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a les comarques centrals (del 1988 al 2004). Anteriorment, va treballar en el sector de les assegurances.

Com a política, ha estat alcaldessa de Guardiola de Berguedà (del 2003 al 2015) i també la primera dona presidenta del Consell Comarcal del Berguedà (del 1999 al 2008). No n'hi ha hagut cap més. També ha estat diputada al Parlament (de 2008 al 2015).