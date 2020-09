Ajuntament i veïns de Saldes impulsen una cooperativa per fer un parc solar en uns terrenys municipals

Un grup de veïns de Saldes, amb el suport de l'Ajuntament, han iniciat el procés per constituir una cooperativa per fer un parc solar en uns terrenys de propietat municipal. La idea, expliquen en un comunicat, és que la planta solar pugui abastir d'energia elèctrica totes les cases del poble. Si bé en una primera fase l'energia s'hauria de vendre a Endesa, l'objectiu final és poder disposar d'una xarxa de distribució pròpia.

Segons manifesten des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que està fent l'acompanyament del projecte, l'objectiu és que Saldes pugui ser autosuficient tant en producció com en distribució i comercialització de l'energia. La inversió prevista és de 560.000 euros, provinents de les aportacions dels socis de la cooperativa i dels ajuts públics que demanarà l'Ajuntament.

La cooperativa podria estar constituïda al llarg de la primera meitat de l'any 2021. La planta de producció elèctrica, de 600 kW, s'instal·laria en uns terrenys de propietat municipal, on fins al 2007 hi havia hagut instal·lacions mineres de Carbones Pedraforca o on ara el consistori hi té un magatzem de fusta.