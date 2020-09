La plaga d'erugues i papallones que devoren els boixos s'estén amb virulència

La plaga de l'eruga del boix, que esdevé papallona, no fa més que créixer des que el 2014 va arribar a Catalunya. Aquesta espècie invasora està atacant boscos, parcs i jardins de diferents poblacions berguedanes. Els boixos queden plomats perquè els insectes se'n mengen les fulles. Les erugues creixen i esdevenen papallones, ponen ous que es convertiran en noves erugues i moren. Les eruges hivernen i es desperten a la primavera amb gana. Ara al setembre, en plena posta d'ous, es produeix una autèntica explosió de vols de papallones.

Aquest mes es poden veure estols de papallones que folren elements del mobiliari urbà i parets i finestres de cases de Borredà. També es poden veure en altres municipis de la comarca com Gironella, Puig-reig i Berga. I és que aquesta espècie invasora està establerta al Berguedà des d'almenys el 2019, de la mateixa manera que ha arribat a comarques veïnes de la Catalunya Central com el Bages, el Solsonès i l'Anoia.

El 2019, darrer any del qual es tenen dades, aquesta plaga va afectar a Catalunya 109.000 hectàrees. L'afectació del 2020 se sabrà el 2021, quan s'hagi fet les prospeccions del terreny aquest hivern, segons ha explicat a Regió7 Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del departament d'Agricultura. «La plaga es va estendre d'Olot cap al Ripollès i va passar al Berguedà i Bages». Aquests dies «hi ha vols de milers de papallones» a comarques com el Berguedà. Amb tot, ha matisat que «són completament inofensives, no fan cap mal, van a la llum», bo i admetre que «poden ser molestes». Ha assegurat que «en pocs dies n'hi haurà menys» i es moriran després d'haver complert el seu cicle natural, un cop hagin post els ous que esdevindran erugues. Tot i estar al final del seu cicle vital, «la gent se n'adona ara» perquè la presència de milers de papallones és molt cridanera.

A Borredà, per exemple, l'Ajuntament ha optat per tancar un dels focus que hi ha al pàrquing municipal, el que hi ha a prop d'una casa, per evitar que les papallones hi vagin atretes per la llum, segons ha indicat a aquest diari l'alcalde, Jesús Solanelles.

D'altra banda, Jesús Calderer, conseller comarcal de Medi Natural del Berguedà, ha admès que aquesta plaga suposa un problema per als territoris afectats com el Berguedà. Ha indicat que tenen previst reunir-se amb responsables del departament d'Agricultura per intercanviar informació i veure quines actuacions es poden dur a terme.

Tanmateix, els tractaments per pal·liar els efectes de la plaga no s'han d'aplicar en aquesta època de l'any sinó entre la primavera i començament d'estiu. Jordi Giné ha explicat que el tractament s'ha de fer amb productes biològics com el Bacilluns thuringiensis. Amb tot, la gran capacitat reproductiva de l'insecte obligaria a aplicar un tractament al sotabosc continuat i això no és possible.

Jordi Giné ha dit que el control efectiu de la plaga no és viable actualment. El departament d'Agricultura està estudiant quins dels anomenats insectes útils, els parasitaris i depredadors són els que podrien atacar més l'eruga. Una feina encara sense resultats.