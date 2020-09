La Bonoloto deixa a l'Estanc de Guardiola un premi de mig milió d'euros

Els veïns de Guardiola i tot l'Alt Berguedà s'han llevat aquest dissabte mirant-se de reüll per mirar d'esbrinar qui ha estat l'afortunat a qui divendres al vespre li va tocar una butlleta de la 'Bonoloto' premiada amb quasi mig milió d'euros. El sorteig de divendres d'aquesta loteria estatal va deixar a Guardiola un premi de 565.907 euros per l'obtenció de sis encerts en la combinació numèrica. A mig matí, no tenia encara un propietari declarat públicament. El sorteig va agraciar una butlleta venuda a l'Estanc de Guardiola, que regenta des de l'any 2013 Marc Roig. L'establiment té, però, molts més anys i ja anteriorment venia loteria. Aquest és el primer gran premi que reparteix l'Estanc. Durant la jornada de dissabte el premi i el possible afortunat o afortunada eren el principal tema de conversa al poble i al mateix establiment. La seva treballadora, Núria Alegret, va explicar que «no sabem a qui li ha pogut tocar perquè venem bastants butlletes de la Bonoloto, de manera que pot ser algú del poble o algú que ha passat per aquí; tant de bo sigui per algú de la zona, això ens faria estar encara més contents». En aquesta línia, Alegret va remarcar que «ens ha generat una gran alegria de pensar que pot ajudar a algú en aquests temps tant complicades, i si és del poble encara més; jo cada vegada que veig que s'acosta algú tremolo de pensar que és ell». El propietari de l'establiment va rebre la notificació del premi divendres a la nit i aquest dissabte va rebre el cartell que ho anuncia, el qual va situar de seguida a l'entrada de l'estanc.