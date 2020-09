Els llistons de fusta exteriors de la torre del Pavelló de Suècia s'han fet malbé

La fusta de la torre del Pavelló de Suècia, inaugurada el setembre de l'any 2008, té un deteriorament important. Els llistons que folren aquesta construcció de forma piramidal es bufen i es desprenen de les parets laterals per manca de manteniment.

La torre té una alçada de dotze metres i es va fer amb fusta provinent de Suècia i Noruega i ferro. L'obra va costar 120.000 euros, que es van pagar majoritàriament amb diners públics de subvencions. Es tracta d'una actuació que va impulsar al seu dia l'Ajuntament de Berga, que n'és el propietari, i el Casal d'Europa del Berguedà amb el seu president, Jaume Farguell, ideòleg de la recuperació i reconstrucció del pavelló i la torre escandinaus. Hi van treballar alumnes de l'escola taller de fusteria del desaparegut Consorci de Formació i d'Iniciatives Cercs-Berguedà.

La torre és una rèplica de l'original annexa al Pavelló de Suècia. Aquest darrer es va reconstruir el 2001. La falta de diners va fer que la torre del costat no es pogués erigir i estrenar fins l'any 2008.

Ara, el president del Casal d'Europa del Berguedà, Jaume Farguell, ha explicat a aquest diari que confia que les peticions que s'envernissi la torre (i el pavelló annex també de fusta) s'escoltin. «Espero que puguem tenir resposta de l'Ajuntament de Berga ben aviat». Farguell ha dit que «començo a patir una mica» per la degradació de la fusta.

Per la seva banda, l'arquitecte responsable de l'obra en aquell moment, el berguedà Carles Far-ràs, cap del departament de gestió de la Sagrada Família, ha explicat a Regió7 que «l'ideal un cop es va acabar és que s'hi hagués anat fent manteniment». En tractar-se de fusta, «s'hauria d'haver envernissat de forma periòdica cada dos o tres anys». Unes tasques que en vista de l'estat de l'edifici, no sembla que s'hagin fet. Farràs assegura que el manteniment «es pot fer amb un braç elevador amb pocs dies de feina. Un mínim de manteniment en un edifici de fusta s'ha de fer», tot i que és una fusta ja tractada per romandre a l'exterior. Farràs comenta que li convindria manteniment «perquè no es deteriori més. Si no, cada vegada serà més difícil restaurar-la». L'arquitecte s'ha ofert al consistori berguedà. «Estic a disposició de l'Ajuntament pel que convingui».

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha dit que «haurem de fer el que convingui» per aturar la degradació.