Berga manté Santa Tecla per la necessitat del sector agroalimentari

I a pesar de tot, Fira de Santa Tecla. Berga ha iniciat aquest dissabte la celebració d'una Fira de Santa Tecla amb tots els elements en contra: pandèmia del coronavirus, cap de setmana inestable meteorològicament i crisi econòmica en marxa. I, malgrat tot, l'Ajuntament ha tirat endavant el certamen, principalment per ajudar el sector agroalimentari i els firaires.

El resultat és una fira més extensa que mai, amb parades des de la plaça Viladomat fins al capdavall del passeig, i més ampla per poder-hi passejar, amb els carrers paral·lels laterals lliures de circulació de cotxes. Per vetllar per la seguretat sanitària de la fira, deu membres de Protecció Civil així com quatre treballadors d'una empresa i quatre de municipals controlen els accessos i el respecte a la distància i a l'ús de la mascareta. La regidora municipal Roser Rifà va refermar a l'inici del certamen el compromís de l'Ajuntament de donar suport al sector primari. En aquesta línia, la regidora va emfatitzar que per a l'Ajuntament és un gran esforç organitzar aquesta edició, ja no tan sols per la qüestió logística sinó també pels riscos que pot comportar la concentració de gent. Per contra, va remarcar que no organitzar-la condemnava molts professionals a l'aturada econòmica. Tant és així que la fira ha elevat fins a la cinquantena el nombre d'expositors agroalimentaris. També s'hi pot veure mostra de maquinària agrícola, bestiar, i es pot participar en activitats i concerts paral·lels com un taller de feltres o de ball. La fira es manté oberta avui fins al vespre.