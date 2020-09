Un equip de voluntaris treu de la Baells sis contenidors de residus

El Consell Comarcal del Berguedà ha celebrat aquest diumenge una jornada de neteja del pantà de la Baells i els seus entorns. L'activitat, que s'emmarcava dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, ha aplegat una quarntena de voluntaris, entre els quals membres de l'ADF Sobrepuny, particulars i joves menors no tutelats amb els seus monitors. Al final de l'acció, el gran volum de residus recuperats de l'entorn, que va omplir sis contenidors, va fer impossible pesar-los.

Des de les nou del matí els participants es van dividir en quatre grups, un d'aquàtic i tres de terrestres, per anar traient de l'entorn tota la brossa que si hi ha anat acumulant en els últims mesos a causa, primer, del temporal Glòria, i, després, de l'arribada massiva de turistes. El resultat va ser un volum d'una desena sacs de brossa amb deixalles d'origen particular, com ara ampolles, tot tipus d'envasos, un matalàs i un vàter i també d'origen industrial com pneumàtics, un petit congelador, canonades, bobines de cable i ferralla. En total els voluntaris van omplir dos contenidors de 1.100 litres amb envasos, tres contenidors amb residus del tipus rebuig i un contenidor de 120 litres amb deixalles de vidre. El president del Consell Comarcal, Josep Lara, que va supervisar l'acció amb els tècnics de Medi Ambient, va remarcar la importància d'aquest tipus de jornada pel foment de valors com l'ecologia, el voluntariat i l'associacionisme. En aquest sentit, Lara va apuntar la possibilitat que el Berguedà organitzi pel seu compte una altra activitat de neteja a la Baells o en algun altre entorn natural durant l'any. Per la seva banda, el també conseller comarcal Vicenç Linares va apuntar la necessitat de conscienciar el turisme que visita la comarca perquè la seva presència massiva no comporti un augment de la brutícia en els entorns naturals com considera que ha passat aquest estiu. A la jornada també hi han col·laborat les empreses locals Indòmit i Berguedà Nàutic.



189 accions arreu del país

L'activitat a la Baells s'emmarcava en el pla d'accions de la jornada internacional Lets Clean Europe, la qual ha suposat a Catalunya l'organització de 189 accions a 34 comarques amb la participació de 182 entitats de 144 municipis.