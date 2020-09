El restaurant Terra de Berga tanca temporalment en detectar un cas de covid al seu equip

El restaurant Terra de Berga ha anunciat que tanca temporalment les seves portes perquè un dels membres del seu equip ha donat positiu a la prova PCR «durant les proves de rastreig».

A través d'un comunicat que ha fet públic a les xarxes socials, la direcció del restaurant ha anunciat que « romandrem tancats fins nou avís i per decisió voluntària». Exposen que «treballem en un sector en el qual estem en contacte amb moltes persones amb tot tipus de vulnerabilitats. La qual cosa implica que per molt que anem protegits i el nostre restaurant compleixi totes les mesures de seguretat pertinents, hem d'actuar de forma responsable i tancar les portes fins que tot l'equip es faci les proves i ens donin els resultats».

Fonts de la direcció consultades per aquest diari, han explicat que la persona que ha donat positiu en la prova PCR és un treballador que fa menys d'una setmana que ha plegat del restaurant berguedà. Després de deixar-lo, es va trobar malament , s'ha fet la prova i ha donat positiu. Les mateixes fonts han indicat que la resta del personal del restaurant "ens trobem bé" però que han preferit tancar "per evitar riscos i per responsabilitat". De manera que faran els quinze dies quarantena. El tancament els ha obligat a anul·lar les reserves que tenien per aquests dies.

El Terra va celebrar els seu tres anys de vida aquest diumenge, 20 de setembre. «No és un bon regal ni és un bon any per a ningú però confiem que la situació es reverteixi i puguem tornar a la normalitat». En el comunicat admetem que «és un cop dur però tenim l'esperança que les proves surtin bé i ens puguem veure abans dels quinze dies» decretats per fer al quarantena. «Fins al moment restem impacients per veuren's i poder-vos atendre amb els nostres millors somriures». La direcció de El Terra expressa el seu desig de poder tornar a reobrir el més aviat possible «i donant, com sempre, la màxima seguretat tan als nostres clients com als nostres treballadors»