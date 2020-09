El Grup Horitzó del Berguedà fa mascaretes amb els colors de la Penya Boletaire

El Grup Horitzó del Berguedà ha elaborat mascaretes amb els colors de la Penya Boletaire de Berga i la tela de les camises de boletaire d'honor. Aquesta entitat social que es dedica a la reinserció laboral de persones amb problemes de malalties mentals i diversitat funcional està elaborant mascaretes per a diferents entitats d'ençà de l'inici de la pandèmia com també els Castellers.

La darrera associació per a la que ha fet mascaretes és la Penya Boletaire. El seu president Ramon Minoves, ha explicat que «el Grup Horitzó ens ho va proposar i nosaltres ho vam veure bé. Els vam donar la roba que és la mateixa que fem servir per fer les camises» de la Penya, una peça que tradicionalment es fa servir per investir Boletaire d'Honor a algun personatge.

En concret s'han fet quatre productes: mascaretes per adults, també per a infants i sengles bossetes per guardar-les.

Per la seva banda, Charo Diez del Grup Horitzó ha explicat que s'han fet mig centenar de mascaretes i que es poden adquirir a la botiga de l'entitat a la plaça de Sant Pere i també a la seva seu a la plaça Europa.