Els veïns desallotjats del barri vell de Berga tornen a casa seva 23 dies després

Ben d'hora al matí, la berguedana Palmira Riera, de 89 anys d'edat, ja frissava per poder entrar a casa seva, al número 9 del carrer Buxadé de Berga. Ahir va recuperar els costums quotidians a casa seva, on ha viscut durant 83 anys. Hi va poder retornar 23 dies després que n'hagués de marxar a causa de l'ensorrament parcial de les cases número 8 i 6 del carrer del Carme, al barri vell berguedà. Ella ha estat una de la desena de persones desallotjades que ahir van retornar a casa seva.

L'Ajuntament de Berga ha deixat tornar els veïns desallotjats perquè ja s'ha fet el més gros de l'enderroc controlat. Aleix Serra, regidor d'Urbanisme de Berga, ha declarat a Regió7 que «s'ha tret tot el que podia caure i que suposava un cert perill per als edificis annexes». Per això, ahir, van deixar tornar els veïns. Durant aquestes tres setmanes alguns d'ells s'han estat a casa de familiars i d'altres a l'alberg o bé a l'hotel.

Tanmateix, la feina continua, ha assegurat el regidor d'Urbanisme. Ara, l'atenció se centra en les parets dels immobles. «Cal garantir l'estabilitat de les parets dels edificis adjacents». A hores d'ara, els tècnics municipals estan estudiant de quina manera ho faran. El regidor d'Urbanisme diu que «s'està estudiant posar algun element mecànic però encara no està clara la solució». El problema és que «una casa s'aguanta amb la paret de l'altra», i un cop fet l'enderroc manual cal veure com estabilitzar-les. També s'hi aplicaran aïllants.

Ara, l'edifici del número 8 acumula al seu interior (el que en queda) abundant runa fruit del sanejament dels pisos, i el 6 té més trossos de parets senceres, com es pot veure a la imatge del costat.

Els treballs per treure els elements inestables «estan sent una maniobra molt complicada», ha indicat el regidor Serra. En primer lloc, es tracta d'un carrer molt estret que ha obligat a utilitzat un braç elevador perquè els operaris poguessin treballar amb seguretat. Aleix Serra ha dit que es continuarà treballant i ha destacat que «de fet, des del 29 d'agost no hem deixat de fer-ho».

Un cop els tècnics hagin decidit la millor opció per acabar d'estabilitzar les parets, s'iniciarà el procés per declarar en ruïna aquestes dues cases. Una cursa administrativa que pot allargar-se un any i mig. El consistori ha d'instar els propietaris a actuar i, en cas de no trobar-los o que no ho facin, ha de demanar permís a la Justícia per intervenir subsidiàriament.