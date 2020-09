Les mesures implantades a Merlès redueixen el 60% l'afluència a la riera

«Èxit rotund». Així ha qualificat el conseller comarcal del Berguedà de Medi Natural, Jesús Calderer, les mesures implantades enguany a la riera de Merlès, que han suposat una reducció del 60% de l'afluència de visitants. Una davallada que ha contribuït a la preservació d'aquest espai natural protegit, que és reserva natural parcial, zona especial de conservació (ZEC), zona especial de protecció d'ocells (ZEPA) i forma part de la Xarxa natura.

Les mesures implantades aquest any han estat la prohibició del bany i la limitació d'espais d'aparcament. Des de l'aplicació d'aquestes mesures els mesos de juliol i agost, els guardes rurals privats contractats pels quatre consells comarcals que tenen ter-reny a la riera, i també els 9 ajuntaments, han imposat un total de 350 sancions per incompliment de les Ordenances d'Ús Públic, segon les dades facilitades per l'ens comarcal. A aquestes multes cal sumar-hi les que per la seva banda han posat dos cossos més: els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals de la Generalitat.

En paral·lel a la prohibició s'ha limitat l'espai d'aparcament. El conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer, ha destacat la significativa davallada d'afluència de visitants, especialment tenint en compte «la pressió desmesurada que han rebut tots els espais naturals de Catalunya» a causa de la pandèmia.

Les mesures que s'han aplicat aquest any s'aplicaran de nou l'estiu del 2021, el juliol i l'agost, que són els dos mesos que hi ha més massificació en aquest espai natural. En declaracions a aquest diari, el conseller comarcal de Medi Natural ha dit que «es continuarà amb la mateixa dinàmica» bo i matisar que «a hores d'ara no sabem si es tornarà a prohibir el bany, dependrà de la situació en què ens trobem en aquell moment» respecte a la pandèmia. Ara, pel que fa a la limitació de l'aparcament i la contractació de guardes rurals per fer complir les ordenances, s'hi tornarà. Enguany ha estat el primer estiu que els quatre consells comarcals i els nou ajuntaments amb terrenys a la riera (amb una longitud de 20 quilòmetres) han contractat aquest cos privat de vigilància, amb un cost de 25.000 euros per dos mesos. «Han estat uns diners ben invertits», ha dit Calderer. El conseller ha assegurat que «podem fer moltes normes, però l'important és tenir la capacitat per fer-les complir. Si no, perds credibilitat», ha exposat.

Els bons resultats assolits aquest estiu a la riera de Merlès fan que aquest espai hagi esdevingut un banc de proves sobre allò que es pot fer per pal·liar la massificació en altres espais naturals del Berguedà. Després d'anys de treball dels consells i ajuntaments de la riera per dotar-se d'unes ordenances per posar ordre en un espai massificat, aquests sistema de control «és un model per seguir en altres espais», admet Calderer. Amb tot, ha indicat que caldrà adaptar les mesures a la realitat de les zones on s'actuï.