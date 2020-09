Un nou portal agrupa l'oferta de transports públic i combinacions al Berguedà

Els usuaris del transport públic del Berguedà estan d'enhorabona. Des d'ara saber quines són totes les línies de transport públic existents al Berguedà, quins horaris fan cada dia de l'any, on paren i les combinacions que permeten amb altres transports com el de la demanda ja és possible. Ricard Codina (Gironella, 1993) ha creat un portal (mobilitat.bergueda.cat) que per primera vegada unifica tota aquesta informació, un servei que fins ara no existia i que neix amb la voluntat de facilitar la vida als viatgers.

Es tracta d'una plataforma per la que ja s'ha interessat la direcció general de Transports de la Generalitat -amb el sallentí David Saldoni al capdavant-, per tal d'aplicar-la en d'altres territoris, segons ha explicat, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, aquest dimecres en l'acte de presentació d'aquesta nova eina.

El portal l'ha creat i cedit al Consell Comarcal del Berguedà, Ricard Codina, gironellenc, un usuari apassionat pel transport públic així com també per les noves tecnologies i la comunicació. Professionalment és maquinista de rodalies de Renfe. Ha dedicat el seu temps lliure a crear aquesta plataforma. Es tracta d'un projecte de final de carrera del Grau de Multimèdia que ha cursat. És la continuació d'un servei que va crear anys enrere pel portal Aquí Berguedà (on col·labora) i que «va tenir moltes consultes» ha explicat Codina. Justament a partir d'aquí, el Consell Comarcal del Berguedà s'hi va posar en contacte «per fer un intercanvi de dades». Aleshores va néixer la idea de fer aquesta plataforma i que fos de lliure accés per a tothom.

«No és una simple taula d'horaris» ha indicat Codina, que també s'hi poden trobar. «Volíem que anés més enllà, que es pogués interactuar» i que fos molt pràctica i amb el màxim d'informació per pal·liar un dèficit històric d'informació del serveis que presten els operadors transports públics de viatgers a la comarca que fan que saber una cosa tant aparentment senzilla com saber l'horari d'un bus, pugui esdevenir una odissea.

El Berguedà « tenim moltes peculiaritats. Per exemple, el bus que ve de Barcelona no recull viatgers per anar de Gironella a Berga. Això si no ets usuari habitual no ho saps i si només mires les taules convencionals et fas un embolic».

La plataforma ofereix informació «fiable i actualitzada». I un cercador perquè si una persona de Saldes vol anar a Manresa, per exemple, sàpiga com ho ha de fer amb l'oferta de transport públic existent a la comarca.

La plataforma també permet als operadors dels serveis i a les institucions penjar-hi avisos. Per exemple: ara n'hi han un de penjat sobre les mesures anti- covid-19. A més, els usuaris poden indicar si un bus va amb retard o ha tingut una avaria. La plataforma també fa possible saber els busos que estan circulant «en l'horari teòric perquè no es disposa d'informació en temps real»

Un altre dels objectius de la plataforma és donar a conèixer el servei. No només existeix la línia de Berga a Barcelona. «Es pot anar a Vic, a Ripoll a Solsona o Tarragona» va exposar Ricard Codina. Així mateix «hi ha una línia que permet anar a l'aeroport de Barcelona i és molt poca coneguda». Per Codina un major coneixement de les opcions que ofereix el transport públic faria que els berguedans l'utilitzessin més.

Josep Lara i el conseller de Mobilitat Abel Garcia han coincidit a destacar i agrair el fet que un jove gironellenc hagi creat i donat gratuïtament aquesta plataforma, un servei d'interès públic.