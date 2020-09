La UBIC titlla de «pedaç» les zones per a vianants al carrer del Roser

Una dona camina pel nou espai, on hi ha un cotxe aparcat, i una altra passa per l'estreta vorera, dimarts

Una dona camina pel nou espai, on hi ha un cotxe aparcat, i una altra passa per l'estreta vorera, dimarts D.C.C.

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Berga ha qüestionat la darrera acció del govern de la ciutat per intentar guanyar espais per als vianants, en aquest cas al carrer del Roser, a través de marques pintades a terra.

El govern berguedà ha marcat amb pintura blanca tres trams del carrer del Roser i els ha reservat per a vianants, de manera que ha ampliat les diminutes voreres del costat sud. Aquest espai s'ha guanyat suprimint mitja dotzena d'aparcaments de zona blava. Aproximadament, s'han senyalitzat uns 30 metres d'espai per a vianants en diferent trams del carrer.

Aquesta és una mesura provisional perquè el govern té la intenció d'ampliar físicament aquestes voreres (en alguns trams no fan ni dos pams) en aquest mandat, segons ha explicat a Regió7 Eloi Escútia, regidor de Mobilitat. Per ara, però, el pas més immediat serà delimitar aquestes marques viàries amb pilons «amb una certa immediatesa», ha dit el regidor.

Les marques viàries a Berga ja s'han fet servir en altres espais com el passeig de les Estaselles o bé, anys enrere, a la part central del passeig de la Indústria a l'alçada de la plaça de cal Carreras.

L'estretor de les voreres del car-rer del Roser no és un problema nou i fins ara cap govern no hi ha posat remei. El govern de Berga no té diners per ampliar les voreres ara. D'aquí que hagi optat per aquesta solució provisional amb l'objectiu de millorar la mobilitat. El carrer del Roser «és una via molt necessitada» per l'estretor de les voreres del costat sud, ha exposat el regidor Escútia. A més de de les marques, s'han habilitat algunes voreres perquè siguin més accessibles, de manera que «una persona amb mobilitat reduïda podrà fer tot el trajecte per la vorera sud, cosa que fins ara no era possible», ha destacat el regidor Eloi Escútia. A més, s'ha adequat un pas de vianants a la cruïlla amb el carrer Cervantes. Unes accions que el regidor ha definit com «una declaració d'intencions». I és que les marques pintades al carrer del Roser «són una visibilització de la voluntat del govern de posar l'espai urbà al servei de les persones que es desplacen a peu i en el futur amb espais adaptats a la circulació amb bicicleta». Eloi Escútia ha reconegut que «es fa així» –amb marques de pintura sobre l'asfalt– «perquè no tenim l'obra pressupostada, però la nostra voluntat és fer-la aquesta legislatura». Pel que fa a les crítiques que generi aquesta mesura, opina que «moltes vegades aquestes accions el que fan és permetre fer una valoració de com funcionen i introduir-hi millores».

Per la seva banda, els comerciants consideren que les marques pintades que ha fet l'Ajuntament només són «un pedaç», segons ha declarat a aquest diari Xavier Orcajo, president de la UBIC. «El que convé és que ampliïn les voreres i fer una obra ben feta». Per a Orcajo, la delimitació d'aquests espais «serveix perquè els conductors hi parin amb els quatre intermitents posats. No serveix de res més». Orcajo s'ha mostrat molt crític amb el govern de Berga. «Dir que no hi ha diners i fer un pedaç és fer un Colau [en referència a l'alcaldessa de Barcelona i les polèmiques marques viàries]. Ara es fa això: en comptes de fer una obra, es pinta una línia a terra». El responsable comercial ha explicat que «si abans ja era complicat circular per aquest espai amb voreres estretes i cotxes entremig, ara s'ha complicat amb aquestes línies».

Xavier Orcajo ha dit que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) –aprovat el 2005– preveu l'ampliació de les voreres del car-rer del Roser i no s'ha fet. El president de la UBIC està convençut que «l'obligació d'un governant és trobar diners per dur a terme projectes com aquest» i ha posat com a exemple l'Ajuntament de Gironella.

Segons el dirigent comercial, el govern no els va informar de l' actuació, «tot i que saben que el car-rer del Roser és un dels nostres quatre eixos comercials juntament amb el passeig de la Pau, carrer Major i el Vall». Ha dit que «ho vam saber pels veïns» tot i les reunions periòdiques que tenen amb responsables del consistori. Orcajo valora positivament la voluntat del govern de parlar amb els veïns i entitats però creu que «es fa de manera errònia. En lloc de demanar què és el que fa falta, plantegen una solució i la comuniquen. Llavors: de què volen parlar si ja està decidit? El diàleg ha de venir abans», opina.

Per la seva banda, el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, ha dit que a principi d'estiu es van reunir amb els veïns i comerciants per informar-los d'aquesta actuació.