Cal Rosal reforça les mesures de seguretat de la Festeta de la Cervesa

L'Ajuntament d'Olvan manté la segona edició de la Festeta de la Cervesa, una activitat paral·lela del Mercat del Bolet de Cal Rosal, que se celebra aquest cap de setmana. Això sí: es farà reforçant les mesures de seguretat per evitar aglomeracions i la propagació del coronavirus.

En declaracions a Regió7, l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha explicat que dijous al vespre l'equip de govern es va reunir expressament per analitzar la situació sanitària i decidir si es mantenien o no els actes paral·leles del mercat per a aquest cap de setmana. La decisió ha estat fer igualment les activitats programades per a avui i demà, però redoblant les mesures de seguretat.

Així, el consistori olvanès triplica l'espai de la mostra. L'Ajuntament de Gironella li deixa un escenari que es col·locarà a la plaça del Comerç, a prop de les parades del mercat. D'aquesta manera es disposarà de més espai per a les taules, que es col·locaran a més distància entre elles. I a cadascuna hi podrà haver un màxim de 6 persones. El recinte estarà delimitat i hi haurà gel desinfectant per netejar-se les mans.

L'alcalde d'Olvan ha explicat que enguany també s'ha reduït el contingut de la festa perquè no es faran activitats com els tallers per a la quitxalla i també s'ha concentrat: avui serà de les 6 de la tarda a les 9 del vespre i diumenge de les 11 a les 2. La Festeta de la Cervesa ofereix actuacions musicals i la possibilitat de prendre cerveses artesanes i degustar pintxos. Les activitats d'avui començaran a les 6 de la tarda. Hi ha prevista l'actuació del grup de versions Trending Cover de Gironella. Tot seguit actuaran els també gironellencs Cocodril. Demà, a les 12 del migdia, vermut musical del saxofonista Llibert Fortuny.