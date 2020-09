Les fires i mercats del bolet pateixen les restriccions per evitar contagis de covid

La incertesa que genera la covid-19 afecta directament una de les activitats estrella de la tardor a poblacions del Berguedà, a Cardona o Solsona i a Catalunya en general: els mercats i les festes i fires del bolet. En un any en què ara per ara la temporada boletaire de tardor es presenta bona, la pandèmia ha esdevingut un escull per a aquestes celebracions.

El concurs boletaire degà, que s'havia de celebrar el primer diumenge d'octubre al pla de Puigventós a Castellar del Riu (Berguedà), a cura de la Penya Boletaire de Berga des del 1956, no es farà. Com tampoc un dels altres certàmens de referència al país, com la Fira del Bolet de Llagostera. Tampoc tindrà lloc la Fira del Tastet del Bolet de Vilada o l'històric mercat de Guardiola de Berguedà, per bé que l'Ajuntament té la intenció de celebrar la festa si el coronavirus ho permet.

No tot són males notícies. L'altra cara de la moneda és que es manté un altre clàssic, com el mercat de Cal Rosal i les activitats paral·leles, almenys les previstes per a aquest cap de setmana, tot i que ara ningú sap si es podrà fer la festa de final de temporada. Dependrà de l'evolució de la pandèmia i dels nivells de risc de contagi. A Berga, la Unió de Botiguers i Comerciants ha programat la Berga Bolet per al 17 d'octubre.

A la Catalunya Central, altres cites s'han programat però no se sap si es podran fer. La Fira de la Llenega de Cardona s'ha previst per al dia 27 d'octubre i la Fira dels Bolets del Solsonès, per als dies 17 i 18 d'octubre. Ara bé, l'actual situació d'excepcionalitat sanitària farà que no se sàpiga fins a darrera hora si es poden celebrar o no. En qualsevol cas, si tiren endavant, serà adaptades a la pandèmia.

Una de les poblacions que ha mantingut la seva festa boletaire ha estat la Pobla de Lillet. La trentena edició de la Fira del Bolet i del Boletaire, celebrada ahir, s'ha escaigut en un any especial. El consistori poblatà va adaptar el format de la celebració fent que els concerts es fessin al balcó del consistori i el públic els pogués seguir des del carrer evitant aglomeracions, i traslladant al carrer els popular tastos que es feien al pavelló, tal com va explicar Xavier Serra, regidor de Promoció Econòmica. El certamen va aplegar les parades de productors alimentaris i artesans al carrer Jussà i a la plaça del Fort, que ahir al migdia tenia les terrasses dels bars amb força persones.

Una de les venedores de bolets que van fer parada a la Pobla ahir va ser Míriam Gallardo, propietària de l'empresa Xantarella, que va crear fa dos anys, tot i que en fa uns quinze que es dedica al sector. Va explicar a aquest diari que aquest any «la fira m'ha anat millor que l'any passat» perquè el 2019 la mostra va aplegar venedors de fora de la comarca «i hi havia més competència i veníem més barat». Enguany el bolet és de quilòmetre zero i els venedors són de casa i n'hi ha menys. A més, «la gent que ve de Barcelona a la fira sempre s'acaba quedant alguna cosa», explicava amb un ull amatent els visitants que passaven davant de la seva parada, on venia rovellons (a 25 euros el quilo) però també rossinyols, camagrocs o ceps. El coronavirus l'afecta perquè ella va a vendre a la fira de Llagostera o a la de Vilassar de Mar, que apleguen milers de visitants però s'han suspès.

A Vilada ja han decidit que suspenen la seva festa, que s'havia de celebrar el 12 d'octubre. L'alcalde, Quim Espelt, explica que «hem dubtat molt, però veient l'evolució de la covid de les últimes setmanes, hem decidit suspendre-la, per prudència».

Per la seva banda, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, diu que «els problemes més importants són les restriccions d'última hora i que sempre són variables». I que «la majoria d'ajuntaments han programat activitats igualment, però s'està pendent del dia a dia per si poden mantenir els actes». Pel que fa al sector de la restauració, viu «molt pendent de les resolucions del Govern».