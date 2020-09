El Govern ha de redactar un nou projecte per a la C-16 que millori els enllaços amb Berga

El departament de Territori i Sostenibilitat s'ha vist obligat a redactar un nou projecte per fer l'ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà, una obra que teòricament havia de començar aquest 2020, segons els anuncis fets pel conseller Damià Calvet. Tanmateix, el gener d'enguany es va veure que no seria així perquè aquesta obra –amb un cost previst fins ara de 178 milions d'euros– no s'havia inclòs al pressupost. Ara no se sap en quin pressupost podran entrar aquests treballs.

Els tècnics han de redactar un nou projecte executiu per atendre les peticions fetes per l'Ajuntament de Berga per millorar els enllaços previstos. Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han explicat a Regió7 que les al·legacions presentades pel consistori berguedà «introdueixen sobretot tres temes, modificació de dos enllaços i proposta de soterrament». Les fonts esmentades han indicat que «aquestes modificacions són de molt calat i obligaran a modificar i redactar un nou projecte». És per això que «no es poden licitar les obres fins que no estigui redactat el nou projecte amb els canvis sol·licitats». Amb tot, a hores d'ara no hi ha un nou calendari sobre la taula per una obra que des del 2009 mai ha aconseguit passar del paper a la realitat i que acumula un llarg historial de promeses incomplertes.

Tanmateix, atendre les peticions fetes per l'Ajuntament de Berga no és l'únic motiu pel qual aquesta obra va amb retard sobre allò previst. Els canvis normatius també l'han afectat.

Quan el departament de Territori i Sostenibilitat va treure a informació pública el projecte, a final del 2018 va rebre al·legacions. Fonts del departament han explicat que «aquestes al·legacions s'han de contestar i tramitar per a la declaració d'impacte ambiental (DIA)». El cas és que «durant la fase d'anàlisi de les al·legacions hi ha hagut dos canvis molt significatius, que són: l'entrada en vigor de la llei de canvi climàtic i la llei d'espais agraris que canvien el marc legal», han detallat les fonts esmentades. Aquest fet «ens obliga –com que encara no tenia la DIA emesa– a fer una exposició pública complementària exclusivament respecte d'aquests temes». Aquesta exposició pública complementària s'ha fet aquest mes d'agost «i quan finalitzi aquest procés podrem aprovar la informació pública».

El que estan redactant els tècnics ara serà el cinquè projecte per desdoblar parcialment la carretera entre Berga i Bagà. La gran novetat continua sent un tercer carril reversible que permetrà desdoblar un sentit de la marxa en funció del trànsit que hi hagi. Es canviarà amb una màquina que fins ara no s'ha utilitzat mai a l'Estat espanyol, però que ja es fa servir als Estats Units. Desdoblar la car-retera de Berga a Bagà afecta un tram de 21 quilòmetres de longitud de l'Eix del Llobregat i ha de costar 178 milions d'euros

El projecte es divideix en dues intervencions: el desdoblament de l'actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils: dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa, i la implantació d'un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil.

En el seu dia, el novembre del 2013, quan el llavors conseller Santi Vila va presentar a la sala polivalent del Casino de Berga la proposta del tercer carril reversible per ampliar l'autovia C-16, des d'on acaba a Berga fins a Bagà, abans del túnel del Cadí, es va argumentar que el volum de trànsit que registra aquesta via no justificava el cost que tindria ampliar la carretera a quatre carrils. La C-16 entre Berga i Bagà té una intensitat mitjana diària de vehicle (IMD) amb pics de 20.000 cotxes, que coincideixen amb els caps de setmana, sobretot d'hivern en tractar-se d'una via per accedir als Pirineus i les seves estacions d'esquí. Tanmateix, aquests registres de trànsit baixen gairebé a la meitat els dies laborals.