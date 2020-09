Inversió de 55.000 euros per renovar la xarxa elèctrica de Berga

Passeig de la Pau on s'actuarà

Passeig de la Pau on s'actuarà ARXIU/D.C.C.

Endesa iniciarà el proper mes d'octubre els treballs de renovació i millora tecnològica d'una part de la xarxa elèctrica de mitja tensió del nucli urbà de Berga. En total, s'invertiran 55.000 euros per incrementar la resiliència i reforçar la qualitat i continuïtat del subministrament a 850 clients.

L'actuació, que està prevista que finalitzi al novembre, consistirà en substituir un total de 750 metres de línia subterrània a 25 kV. El nou cablejat serà d'alumini i augmentarà la capacitat de transport de la línia amb l'objectiu de preparar-la per ampliar el servei i per absorbir puntes de demanda concretes. Aquests treballs es duran a terme al carrer Gran Via, Pere III i al passeig de la Pau,