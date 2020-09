Guardiola estudia posar semàfors per regular el trànsit a dins del nucli urbà

Carretera al seu pas per l'interior de Guardiola de Berguedà, a l'alçada del centre de dia ARXIU PARTICULAR

El govern de Guardiola de Berguedà està estudiant la viabilitat d'instal·lar semàfors per regular el trànsit de vehicles a l'interior del nucli urbà els diumenges a la tardam en l'operació retorn cap a Barcelona i l'àrea metropolitana de conductors provinents de comarques del Pirineu.

En dies punta, la carretera C-16 entre Berga i Bagà registra una Intensitat Mitjana de Vehicles (IMD) de 20.000 cotxes, especialment a l'hivern a l'època de l'esquí, mentre que els dies laborables aquesta freqüència es redueix a la meitat.

L'elevada intensitat de circulació de vehicles que assumeix aquesta via fa que estigui col·lapsada en dies molt puntuals. Els divendres en direcció nord i els diumenges en direcció sud. Això provoca importants molèsties als veïns de la comarca, ja que dificulta la seva mobilitat amb normalitat, atès que l'eix del Llobregat es col·lapsa i queda embussat.

És en l'operació tornada quan Guardiola de Berguedà pateix l'elevada presència de vehicles. Hi ha conductors que, per intentar avançar alguns metres en les quilomètriques cues que es formen en direcció sud, entren a l'interior de Guardiola amb l'objectiu d'avançar. D'aquesta manera només aconsegueixen embussar el trànsit per l'interior del nucli urbà i incorporar-se a les cues de l'eix tan sols uns metres més avall d'on han deixat la C-16.

A principi d'aquest any, el consistori guardiolenc, d'acord amb el Servei Català del Trànsit, va tancar l'accés nord al nucli des de la C-16. Només es deixava passar els veïns del poble i els del nucli de Terradelles. Ara, en declaracions a Regió7, l'alcalde Josep Lara ha explicat que aquest sistema de tancament es va fer servir durant tres caps de setmana. «Ens vam adonar que perjudicàvem els veïns que no podien entrar». Per això, a hores d'ara, l'executiu es planteja buscar altres solucions, com instal·lar semàfors per regular la velocitat. Lara ha dit que les cues fan que «la convivència amb la gent del poble sigui complicada» pel risc que els vianants puguin ser atropellats.

Així doncs, el principal objectiu del consistori és «reduir la velocitat. El problema no és només el volum de trànsit, són els conductors que corren, algun dia ens atropellaran algú», ha dit l'alcalde. Josep Lara ha manifestat que «hem de parlar amb els comerciants per consensuar quina pot ser la millor solució».

Tot i que les cues es produeixen especialment a l'hivern, a vegades a l'estiu també n'hi ha. Amb tot, Josep Lara ha dit que el trànsit dels mesos estivals és «d'un públic més familiar», que no corre. Uns usuaris diferents dels de l'hivern, assegura. «Molta gent sembla que encara baixin esquiant perquè van a molta velocitat» tot i els embussos que hi ha. Josep Lara ha indicat que, per sort, per ara «no hi ha hagut cap accident».

Mentre no arriben els semàfors o la solució que s'acabi considerant més òptima, s'ha «repintat la senyalització viària» del nucli urbà, segons ha indicat l'alcalde Lara.