Baixada nocturna des de Queralt per commemorar el tercer aniversari de l'1-0

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium del Berguedà, el Consell de la República Catalana de Berga, el Club Esquí Berguedà i els Mountain Runners han organitzat per aquest dimecres, 30 de setembre, una baixada nocturna des de la serra de Queralt. Es tracta d'una activitat programada per commemorar el tercer aniversari de l'1-0 a Berga.

El punt de trobada de les persones que hi vulguin participar és l'aparcament de Queralt a les 8 del vespre. La baixada començarà a 2/4 de 9 i es demana als assistents que portin frontal o lots enceses per confegir una corrua de llums que es vegin des de Berga estan. Cal portar mascareta i guardar les distàncies. En arribar a Berga, es farà un acte de cloenda a la plaça de Sant Pere amb els Músics per la Llibertat.