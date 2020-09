L'Associació Pro Disminuïts del Berguedà utilitzarà el Casal La Llar de Gironella

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà podrà utilitzar gratuïtament l'equipament municipal de Gironella el Casal La Llar per desenvolupar-hi activitats durant el curs 2020-2021. Ahir, responsables de l'Ajuntament de Gironella i de l'entitat social va signar un conveni.

Els usuaris del centre especial de treball Taller Coloma es desplaçaran a l'espai de dilluns a divendres per portar-hi a terme activitats.

Fonts municipals han indicat que utilitzaran la primera planta de l'edifici, «que serà d'ús exclusiu per a ells, mentre que les activitats habituals del casal es desenvoluparan a la planta baixa».

Teresa Terricabres, regidora d'Atenció a les persones de Gironella, ha explicat que les característiques de l'espai «permeten que es desenvolupin les dues activitats paral·lelament, sense interferències, i així aprofitar al màxim l'equipament».

Per la seva banda, l'alcalde de Gironella, David Font, ha explicat que «l'entitat tenia una doble necessitat: esponjar els usuaris que tenen al Taller Coloma (a causa de la covid-19) i alhora garantir una millor integració de l'entitat arreu de la comarca».

En declaracions a aquest diari, l'alcalde ha exposat que «ens van explicar les necessitats i vam creure que era una oportunitat per a ells i per als usuaris, i també per a nosaltres». Per aquest motiu, l'Ajuntament de Gironella ha concretat que «hem cedit un espai perquè puguin fer les seves activitats d'estimulació i de formació».

Igualment, el dirigent gironellenc ha explicat que «esperem que els altres municipis també s'hi puguin sumar i replicar convenis com aquest»

D'altra banda, aquesta setmana el Casal La Llar reprendrà les activitats per a aquest curs, adaptades a la covid-19, amb grups estables de màxim 10 persones per activitat, segons van informar ahir fonts del consistori gironellenc.