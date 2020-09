Berga fa una baixada nocturna de Queralt en record de l'1-0

Un total de 240 persones han participat aquest dimecres, a la baixada nocturna de Queralt organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium del Berguedà, el Consell de la República Catalana de Berga, el Club Esquí Berguedà per tal de commemorar el tercer aniversari de l'1-0 a Berga.

A partir de les 8 de la tarda, a l'aparcament de Queralt s'hi han començat a aplegar berguedans. L'organització els ha pres les dades. La baixada ha començat, puntualment a 2/4 de 9 del vespre pel camí de les escales. Els assistents duien leds o lots per il·luminar el descens. D'aquesta manera s'han convertit en cuquetes d'una corrua de llum visible des del nucli urbà.

L'arribada ha estat a la plaça de Sant Pere on s'ha llegit un manifest crític amb les forces independentistes i on es crida a la unitat per aconseguir la independència. També s'ha recordat al president inhabilitat, Quim Torra.