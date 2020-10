Junts per Berga, ERC i PSC denuncien la manca de contingut del ple de demà

Els tres grups de l'oposició de Berga (Junts per Berga, ERC i PSC) han denunciat el poc contingut que hi haurà en el ple d'aquest mes, que tindrà lloc dijous. Una sessió que ahir encara no se sabia si seria totalment en línia o bé parcialment presencial.

La setmana abans del ple, que a Berga se celebra el primer dijous de cada mes, no hi va haver comissions informatives. Normalment en aquestes reunions el govern de la CUP explica als representants de la resta de grups quins temes portarà al proper ple i se'n fa el dictamen legal corresponen. Els portaveus dels tres grups han dit que és un fet extraordinari que no s'hagi celebrat aquesta comissió. Han dit que a la pràctica suposa que el govern no portarà temes propis al ple de demà.

Com a mesura de protesta, Junts per Berga i el PSC ja han anunciat que no presentaran cap prec ni pregunta. Per la seva banda, el grup d'ERC ha de decidir si tambe ho fa, però hi està d'acord.

Els portaveus de Junts per Berga (JXBerga), Jordi Sabata; Ramon Camps, d'ERC, i Abel Garcia, del PSC, han coincidit a lamentar el que han qualificat de manca de contingut de l'ordre del dia del proper ple. «És un ple buit de contingut quan hi ha molts temes per tractar» , ha assegurat Sabata . I ha posat com a exemple de qüestions per tractar la problemàtica dels pisos abandonats i en mal estat del barri vell i la falta de manteniment de parcs i jardins de la ciutat. I a banda d'aquestes i altres qüestions de caire urbanístic, com la de la urbanització dels Pedregals, creu que no presentar propostes pot encallar qüestions o que no s'avanci amb celeritat en temes importants. Ha destacat la necessitat de preveure qüestions per portar al ple més enllà dels punts de controls ordinaris o propostes i mocions.

Per la seva banda, Ramon Camps, cap del grup d'ERC, que va ser regidor del 2011 al 2015 (llavors al grup del PSC), ha assegurat que «no recordo cap ple» sense assumptes proposats pel govern. S'ha remuntat al segon mandat de Juli Gendrau de CiU. «En aquella època vam fer un ple que va durar 6 minuts» per la falta de temes i ja llavors els grups de l'oposició no van fer precs i preguntes com a mesura de protesta. «En la situació que estem hi ha molta feina per fer», ha exposat Camps.

El regidor del PSC, Abel Garcia, que des del 2003 fins al 2011 va ser regidor de govern a la Pobla de Lillet i és conseller comarcal de govern per segon mandat, ha dit que «mai m'havia trobat en una situació com aquesta».Garcia creu que, «per molt que vulguem avançar, el timó de l'Ajuntament el té el govern i si aquest no tiba no podem ajudar. Aquesta situació em preocupa. Berga no es pot permetre anar a un ple sense pràcticament cap punt a l'ordre del dia».