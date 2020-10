Un centenar de persones criden a recuperar l'esperit de l'1-O a Berga

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre davant la caserna de la guàrdia civil de Berga per recordar el referèndum de l'1 d'Octubre. Tres anys després, els berguedans han volgut reviure la mobilització ciutadana que va fer possible la votació amb una convocatòria on s'ha llegit un manifest demanant recuperar l'esperit de l'1-O per encara amb unitat una nova etapa pel sobiranisme.

La caserna de la guàrdia civil de Berga la custodiaven una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra i el centenar de concentrats, que s'han repartit pel carrer per complir amb les mesures covid-19, han penjat una pancarta al pont d'accés a Casampons per recordar la desproporcionada actuació de la guàrdia civil. La pancarata amb el lema «Vau apallissar gent indefensa per protegir un estat corrupte i antidemocràtic» ha estat contestada amb desenses de botzines de vehicles que transitaven per la C-16.

Seguidament, representants de l'Assamblea de Berga han llegit un manifest on s'ha denunciat la desorientació general que ha fet tocar fons a l'independentisme. El text ha acabat per recordar l'esperit i l'empoderament popular per part de la gent al referèndum de l'1 d'Octubre: «Octubre de retornar l'esperança a la nostra gent. Octubre per no oblidar que, quan volem, som imparables». La concentració davant la caserna ha finalitzat amb el cant dels segadors i un crit unànime de «Visca Catalunya lliure i visca l'1 d'Octubre».