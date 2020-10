JxBerga diu que la CUP ha gastat 1 milió d'euros més d'allò pressupostat el 2019

Junts per Berga (JxBerga) acusa l'equip de govern de la CUP de Berga d'haver gastat prop d'1 milió d'euros més del que preveia el pressupost del 2019, segons han explicat a Regió7 Ferran Aymerich. Aquesta situació « ha generat un dèficit important a l'exercici passat, que tindrà conseqüències en els pressupostos del 2020 i el 2021. A part de ser un cop molt dur per a la tresoreria municipal, ja de per si molt tocada».

JxBerga afirma que «s'ha creat un retard en el pagament a proveïdors des de fa mesos, i s'ha deixat molt enrere els terminis legals de pagament, que s'havien assolit en anteriors exercicis». Aymerich ha dit que «actualment encara queden prop de 700.000 euros de factures pendents del 2019 que no es podran pagar fins que no s'aprovi la liquidació, ja que les factures no es van comptabilitzar correctament. Això fa que existeixi una discrepància important entre la liquidació real respecte de la presentada per l'equip de govern», ha assegurat.

Aymerich ha dit que «això no són bones notícies per a la ciutat i posen de manifest la mala gestió econòmica d'aquest darrer any. El nou equip de govern no ha sabut mantenir el control i el rigor amb què es treballava en l'anterior mandat i ara en pagarem les conseqüències. S'ha augmentat la despesa estructural de l'Ajuntament, amb l'agreujant que aquest augment de despesa no ha estat percebut en una millora de la ciutat». JxBerga ha lamentat que «en campanya i precampanya electoral se'ns acusés que en cas de guanyar les eleccions estiraríem més el braç que la màniga, i en canvi ho hagin acabat fent els que volien donar-nos lliçons», ha dit Aymerich.

Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha indicat que la liquidació del comptes municipals de l'any 2019 no està tancada i que es farà en breu. Ha recordat que en el pressupost del 2019 «es van preveure més ingresos dels que hi va haver». El 2020 el pressupost «es va fer més ajustat a la realitat» de manera que «això ja no ens tornarà a passar». Miró ha matisat que «l'excés de despesa del 2019 va ser inferior al deute retornat. És a dir, no vam generar deute sinó que en vam retornar. O en altres paraules, si no estiguéssim pagant deute hauríem tingut superàvit. I ja són 5 anys seguits que fem el contrari que crear deute». Miró creu que JxBerga «ignoren això, com si no tingués valor. No havia passat mai a història de Berga».

El regidor d'Hisenda assegura que l'Ajuntament de Berga «té un problema endèmic i després d'un treball extraordinari de la nova interventora i nous tècnics s'ha constatat aquesta realitat». Aquest és un dels motius «del retard en el tancament de la liquidació 2019».

El regidor Miró ha recordat que en el mandat 2015- 2019, també amb un govern de la CUP, «es va fer un esforç enorme per controlar la despesa. Ara toca la segona part, que és augmentar els ingressos i el seu control». El regidor d'Hisenda ha advertit que «els hereus de Convergència no ens vinguin a donar lliçons, perquè això s'arrossega com a minim des del 2012. Llavors no es van fer els deures, es va endeutar aquest Ajuntament i ara en paguem les conseqüències».