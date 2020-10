L'oposició de Berga no presenta precs per protestar per la manca de contingut del ple

Ple d'aquest dijous transmès per you tube

Ple d'aquest dijous transmès per you tube D.C.C.

Tots els grups de l'oposició de Berga en bloc han renunciat a presentar prec o preguntes en el ple d'aquest dijous per protestar per la falta de contingut de la sessió plenària d'aquest octubre que s'ha celebrat aquest dijous. Això ha fet que el ple hagi durat 19 minuts, un temps que no és real del tot perquè des de l'inici de la retransmissió on line ha patit constants interrupcions.

L'únic punt de l'ordre del dia que s'ha votat en aquest ple ha estat una moció de suport al president Quim Torra amb el suport del govern de la CUP, Junts per Berga i ERC. El PSC no ha votat aquest punt.

Aquest dijous, per primer cop des del març, a més de la versió telemàtica del ple, els portaveus dels respectius grups han estat presents a la sala de plens del consistori berguedà.