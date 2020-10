Els antiincineradora de Cercs denuncien que es fan obres a la tèrmica sense llicència

La Plataforma Antiincineradora de Cercs ( Paic) va denunciar ahir als Mossos d'Esquadra que a la vella central tèrmica s'hi estan fent obres sense la preceptiva llicència. Van aportar imatges de persones treballant a l'edifici que està a mig desmantellar perquè l'Ajuntament de Cercs va aturar les obres enguany perquè no complien la llei.

Els opositors recorden que l'Ajuntament de Cercs va incoar, el 10 de gener d'enguany, un expedient de disciplina urbanística «per les actuacions que estava realitzant il·legalment Infreemu ,SL a la zona de la central tèrmica a l'àmbit PMU-3». Es tracta d'una empresa de la qual és apoderat l'empresari manresà Lluís Basiana, que promou la el projecte d'incineradora amb l'empresa EmSpain Waste&Treatment. Ahir, a l'hora de tancar l'edició, no havia respost la petició d'aquest diari sobre la denúncia de la Paic que s'hi fan obres il·legals.

En el decret esmentat es va ordenar la suspensió provisional immediata de les obres, una decisió ratificada per un decret d'alcaldia del 18 de febrer.

En la denúncia que han presentat als Mossos, els opositors diuen que al seu dia «l'empresa estava manipulant, entre altres materials, quantitats de fibrociment -que conté amiant-, i que molt probablement estaria abocant residus de manera irregular en un dipòsit de terres i runes».

Afegeixen que la continuació dels treballs «i l'atorgament de qualsevol llicència urbanística resta expressament condicionada a l'aprovació del pla derivat» del pla urbanístic.

Els opositors recorden que la fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme ha obert diligències sobre les presumptes irregularitats al voltant d'aquests treballs arran d'una denúncia presentada per la mateixa plataforma tal com va informar aquest diari al seu dia.

Els representats de la Paic demanen als Mossos d'Esquadra que «corroborin els fets exposats i axequin l'acta corresponent, informin formalment l'Ajuntament dels fets i remetin l'atestat a la fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de Barcelona».



Concentració a la C-16

D'altra banda, la Plataforma Antiincineradora ha convocat per a aquest diumenge una concentració al punt quilomètric 117,3 de la C-16, a l'alçada de la central tèrmica. La concentració començarà a 2/4 de 5 i s'ha previst mantenir-la fins a les 7.

L'entitat convoca aquesta concentració per reclamar el desmantellament de la vella tèrmica, perquè no s'hi faci cap incineradora i perquè el Govern apliqui la moratòria perquè no se'n construeixen de noves tal com va aprovar el Parlament al seu dia.