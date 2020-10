Un enclavament idíl·lic per viure, així és com es descriu el Berguedà. Situat dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, compta amb habitatges de conte, tal i com pots comprovar en aquesta selecció de Cases en venda al Berguedà.

Si vols veure un dels teus immobles en aquestes notícies i en Xarxes Socials, contacta amb nosaltres punxant en aquest enllaç.



Casa a Borredà

Impressionant habitatge amb vistes a la muntanya. Disposa d'un gran saló amb llar de foc. Bonic jardí amb arbres, reg automàtic i barbacoa.