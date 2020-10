Investigadors reclamen que l'Arxiu Comarcal obri amb normalitat

Estudiosos i investigadors del Berguedà reclamen al departament de Cultura de la Generalitat que l'Arxiu Comarcal del Berguedà reobri les seves portes amb plena normalitat tots els dies de la setmana. Des d'ahir aquest equipament ofereix cita prèvia perquè particulars puguin anar a consultar documents un dia a la setmana. A partir d'ara, els divendres l'arxiver de Mollerussa es desplaçarà al de Berga per atendre les consultes. La llei diu que aquest equipament no pot atendre el públic si no hi ha un arxiver i més d'una persona.

Tot i l'estrena del servei de cita prèvia, els estudiosos consultats per Regió7 creuen que això és un pedaç i que cal que l'arxiu comarcal obri al públic general cada dia al més aviat possible perquè és un servei que fa falta. Tal com va avançar aquest diari al seu dia, aquest equipament roman tancat al públic des del 24 d'agost perquè la Generalitat no ha cobert la baixa del director, que s'ha jubilat. A principi de setembre el departament de Cultura preveia cobrir la plaça de director o directora de l'arxiu en un mes. Això no ha passat. De fet, la Generalitat va convocar un primer concurs que va quedar desert.

El tancament del servei al públic en els seus horaris habituals des del 24 d'agost ha causat malestar entre els investigadors. «Em sembla una barbaritat que un arxiu comarcal com el del Berguedà estigui tancat», ha assegurat a aquest diari Ignasi Hierro, president de l'Associació Memorial Democràtic del Berguedà. Hierro pensa que cal «una solució, encara que sigui provisional» per tal que els usuaris de l'arxiu hi puguin anar cada dia perquè obrir un sol dia a la setmana «és insuficient».

El tancament al públic ha provocat que usuaris del servei no puguin fer les seves cerques amb normalitat. Com li ha passat a Jaume Corominas. «Volia començar una investigació però em trobo que no hi puc accedir perquè no puc anar-hi tot i que es tracta de material que jo mateix vaig donar a l'arxiu». Corominas opina que «és una veritable bestiesa aquest tancament. Encara que fos de manera interina, hi hauria d'haver algú». Un arxiu «és un bé públic» i rebutja que estigui com està. «És una situació insostenible», ha reblat. En termes similars s'ha expressat l'historiador i arqueòleg Josep Sánchez. «Faig una investigació de llarg recorregut i aquesta situació em trenca el ritme de treball». Creu que el tancament és fruit «d'una falta de previsió total» del departament de Cultura perquè a l'abril va saber que el director es jubilava a l'agost. I tot i així, a hores d'ara encara no s'ha cobert la plaça. «Hauria d'haver anat tot més ràpid», creu Josep Sánchez.

Una altra investigació que s'ha vist alentida per la situació que viu l'Arxiu Comarcal del Berguedà és la dels berguedans que van morir als camps nazis que duen a terme els estudiosos Dani Montañà i Pep Rafart. «És veritat que també hem tingut problemes personals, però si l'arxiu està com està és clar que això ens dificulta la feina perquè alenteix la investigació». Montañà confia que puguin acabar la recerca esmentada a mitjans del 2021. Aquesta feina ha de servir, entre altres coses, per determinar la col·locació de plaques stolpersteine a diferents municipis berguedans.

Per la seva banda, l'historiador Albert Rumbo ha explicat que aquest fet «suposa una pèrdua de l'accés a la documentació que és pública». A més, impossibilita que es facin investigacions «de temes relatius a Berga i comarca». Per a Rumbo el tancament «és especialment greu pera la gent que estudia i treballa, que té uns terminis fixats com crèdits de síntesi o tesis doctorals».

D'altra banda, el departament de Cultura de al Generalitat preveu cobrir la plaça d'arxiver o arxivera en poques setmanes segons ha declarat a Regió7 Elsa Ibar, directora general de Patrimoni. Tot i que al principi de setembre el Govern preveia cobrir aquesta plaça en quatre setmanes, aquest termini no s'ha pogut complir «perquè estem en espera que es resolguin uns aspectes administratius que no depenen de Cultura», ha dit Ibar. Quan es des-encalli l'escull administratiu «en quinze dies» hi pot haver un nou arxiver. Pel que fa a la petició dels estudiosos d'obrir l'Arxiu cada dia, Ibar ha dit que amb la situació actual de covid l'atenció ha de ser amb cita prèvia i que per ara és d'un cop a la setmana però «si hi ha una necessitat imperiosa hi buscarem una solució».